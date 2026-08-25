HARTĂ. Cod galben de vijelii și furtuni în mare parte din țară, până miercuri. Cum va fi vremea în Capitală
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un Cod galben de ploi și vijelii valabil marţi şi miercuri în mai multe zone. Totodată, nouă judeţe şi Capitala se află, marţi, sub o alertă de temperaturi extreme.
Conform prognozei de specialitate, în intervalul 25 august, ora 16:00 - 26 august, ora 8:00, va fi valabil un Cod galben de vreme instabilă în sudul Banatului, în cea mai mare parte a Olteniei şi Transilvaniei, apoi, mai ales noaptea, şi în nordul Munteniei, Maramureş şi în jumătatea de nord a Moldovei. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).
De asemenea, în intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 l/mp şi, pe arii restrânse, de peste 30 - 50 l/mp.
Pe parcursul zilei de miercuri, 26 august, va fi în vigoare al doilea Cod galben de instabilitate atmosferică, în jumătatea de nord a Moldovei şi în cea mai mare parte a zonei montane. În aceste regiuni, se vor semnala averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm). Prin acumulare, cantităţile de apă vor fi ajunge la 15 - 20 l/mp, iar izolat vor depăşi 30 - 40 l/mp.
Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică se vor consemna pe arii restrânse şi în restul teritoriului.
Caniculă cu maxime de 37°C în 9 judeţe şi în Bucureşti
Nouă judeţe şi Capitala se vor afla, marţi, sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).
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Potrivit sursei citate, în intervalul orar 10:00 - 22:00, în judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi şi Bucureşti vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.
În zonele avertizate, temperaturile maxime se vor încadra între 34 şi 37 de grade.