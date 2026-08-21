Intrată în insolvenţă, CFR Cluj rămâne fără jucători. Damjan Djokovic, ultimul plecat

CFR Cluj, fosta campioană a României, trece prin momente extrem de delicate, din punct de vedere financiar, ardelenii fiind aproape de colaps.

CFR a intrat oficial în insolvenţă, măsură care ar trebui să revitalizeze gruparea din Gruia. Însă, intrarea în insolvenţă reprezintă şi despărţirea de anumiţi jucători care sunt convinşi că nu mai au şanse să-şi recupereze toţi banii datoraţi de club.

După Karlo Muhar sau Sheriff Sinyan, CFR Cluj l-a pierdut şi pe croatul Damjan Djokovic, 36 de ani, fotbalist care a decis să denunţe unilateral contractul, din cauza restanţelor financiare.

Informaţia a fost confirmată de antrenorul echipei, Marius Şumudică, la una dintre discuţiile cu presa avute înainte de meciul cu FCSB, de duminică, 23 august, din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

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Deşi finanţatorul Ioan Varga şi noul preşedinte, Hendrik Klein, au dat asigurări că situaţia în cadrul clubului va reveni la normal, Marius Şumudică se teme că nu va mai avea cu cine să evolueze, din cauza numărului tot mai mic de fotbalişti avuţi la dispoziţie.

Cel puţin pentru moment, CFR Cluj are transferurile blocate, din cauza datoriilor, dar, chiar dacă interdicţia la transferuri va fi înlăturată, există informaţii care arată că cei de la CFR au reuşit să convingă doar fotbalişti precum Billel Omrani (33 de ani) sau Sergiu Buş (33 de ani) să se alăture noului proiect, multe alte "ţinte" spunând "pas" din cauza nesiguranţei financiare.