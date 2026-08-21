Canicula se intensifică în toată ţara, cu temperaturi de 40 de grade. De sâmbătă vor fi şi furtuni

Meteorologii anunţă că, vineri, valul de căldură se intensifică în toată ţara, 12 judeţe şi Capitala aflându-se sub avertizare Cod galben de caniculă, iar restul judeţelor, exceptând Tulcea şi Constanţa, se află sub Cod portocaliu, fiind aşteptate temperaturi maxime de 38 de grade, izolat chiar 39-40 de grade. Sâmbătă, valul de căldură persistă, dar se va diminua în intensitate, iar la munte şi pe arii restrânse în centrul, nordul şi nord-estul teritoriului vor fi furtuni. În Bucureşti, disconfortul termic va fi ridicat.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat informarea privind un val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, nopţi tropicale, instabilitate atmosferică, valabilă de vineri, de la ora 10.00, până luni, la aceeaşi oră.

Valul de căldură se va intensifica vineri în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice, sâmbătă va persista, dar va diminua în intensitate, iar duminică se va restrânge spre sudul şi sud-estul ţării.

În weekend, vor fi caniculă şi disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, vineri şi sâmbătă în cea mai mare parte a ţării, iar duminică în sudul teritoriului.

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Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi vor fi cuprinse între 33 şi 40 de grade, iar nopţile se vor menţine tropicale cu temperaturi minime în general de 19...22 de grade.

În plus, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, sâmbătă în zona de munte şi pe arii restrânse în centrul, nordul şi nord-estul teritoriului, iar duminică local la munte şi în sudul ţării şi pe alocuri în rest. Aceasta se va manifesta prin înnorări temporar accentuate, averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală în general de 50...55 km/h) şi izolat vijelii şi căderi de grindină. Cantităţile de apă, îndeosebi în intervale scurte de timp vor fi de 10...15 l/mp, şi izolat vor depăşi 25 l/mp.

Cod galben în 12 judeţe şi Bucureşti

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben valabilă de vineri, de la 10.00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, aceasta vizând temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, în judeţele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi şi în municipiul Bucureşti.

Astfel, vineri, în jumătatea de sud a Moldovei şi în nordul, centrul şi estul Munteniei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în general între 34 şi 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Izolat, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Cod portocaliu în peste jumătate din ţară

În acelaşi interval, este Cod portocaliu - temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală, în aproape toate celelalte judeţe ale ţării. Excepţie fac Tulcea şi Constanţa.

”În Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei şi sud-vestul Munteniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 38 de grade, iar cu totul izolat în sudul şi sud-vestul Olteniei se vor atinge 39...40 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade”, a transmis ANM.

Cum va fi vremea sâmbătă

O altă avertizare Cod galben, care vizează tot temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic, noapte tropicală, va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 10.00, până duminică, la aceeaşi oră, în aproape toate judeţele, cu excepţia judeţelor Tulcea şi Constanţa.

Sâmbătă, în cea mai mare parte a ţării temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate şi se vor situa în între 33 şi 37 de grade. Local va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau uşor va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi în Câmpia Română. În jumătatea sudică a ţării noaptea va fi tropicală, cu minime de 19... 22 de grade.

În intervalul menţionat, va fi Cod portocaliu - temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, noapte tropicală în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Botoşani şi Iaşi. Aici, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 35 şi 37 de grade, iar în sudul judeţelor Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman se vor atinge 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 18...22 de grade.

În zona municipiului Bucureşti, vineri, vor fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi senin, cu înnorări în a doua parte a nopţii, iar vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 37...38 de grade, iar cea minimă va fi de 16...18 grade.

Sâmbătă, vremea va fi în continuare caniculară, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârşitul intervalulul, când va creşte probabilitatea pentru averse slabe (cantităţi de apă de 1...2 l/mp). Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 19...21 de grade, caraterizând o noapte tropicală.

Duminică, valul de căldură va persista, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare la începutul zilei şi, posibil din nou seara vor fi averse şi descărcări electrice. Se vor acumula cantităţi de apă de 3...5 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, posibil cu intensificări seara (rafale de 40...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 35...36 grade, iar cea minimă de 18...20 grade.