Lanţ de accidente în judeţul Caraş Severin. Un adolescent de 16 ani a murit după ce maşina în care se afla s-a izbit de un autotren.

Tatăl său, care se afla la volan, a intrat într-o depăşire periculoasă şi nu a putut evita impactul frontal. La puţin timp, alte două maşini s-au ciocnit violent, iar cinci persoane, dintre care doi copii, au ajuns de urgenţă la spital.

Din păcate, şi un al treilea accident a avut loc, pe DN6, unde patru persoane au fost rănite după ce o femeie de 59 de ani care conducea un autoturism a pierdut controlul volanului şi a întrat într-un zid de beton.

Zona este cunoscută pentru astfel de evenimente, fiind unul dintre cele mai intens circulate și periculoase drumuri din Banat, care de altfel a fost numit de-a lungul timpului "drumul morții".