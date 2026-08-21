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Video Accidente în lanţ pe "Drumul Morţii" din Banat. Un adolescent de 16 ani a murit, iar alte 9 persoane rănite

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.08.2026, 12:04 | Modificat la 21.08.2026, 12:13

Lanţ de accidente în judeţul Caraş Severin. Un adolescent de 16 ani a murit după ce maşina în care se afla s-a izbit de un autotren.

Tatăl său, care se afla la volan, a intrat într-o depăşire periculoasă şi nu a putut evita impactul frontal. La puţin timp, alte două maşini s-au ciocnit violent, iar cinci persoane, dintre care doi copii, au ajuns de urgenţă la spital.

Din păcate, şi un al treilea accident a avut loc, pe DN6, unde patru persoane au fost rănite după ce o femeie de 59 de ani care conducea un autoturism a pierdut controlul volanului şi a întrat într-un zid de beton.

Zona este cunoscută pentru astfel de evenimente, fiind unul dintre cele mai intens circulate și periculoase drumuri din Banat, care de altfel a fost numit de-a lungul timpului "drumul morții".

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Anda Anghelache
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