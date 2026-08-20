Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi

Vești importante deopotrivă pentru proprietari, dar și pentru turiști. Apartamentele cu bulină roșie nu mai pot fi transformate în afaceri profitabile peste noapte și nici măcar închiriate turiștilor care vor să stea la doi pași de barul preferat din centrul vechi. Deși lege interzice de mai bine de un an și jumătate închirierea locuinților din clădirile încadrate în clasa I de risc seismic, sute de astfel de apartamente au rămas pe platformele de cazare.

Proprietarii care au primit notificările acum 14 zile trebuie să demonstreze cu acte că apartamentele lor nu se află în clădiri cu risc seismic. Dacă nu pot face asta, anunțurile pot fi șterse de pe platformă.

Interdicția însă nu este deloc nouă. Din 2024, locuințele din aceste clădiri nu mai pot fi închiriate până când imobilul nu este consolidat. Cine ignoră legea poate primi o amendă între 5.000 și 10.000 lei. Cu toate acestea, o analiză făcută în această vară a găsit peste 200 de apartamente care puteau fi rezervate în astfel de blocuri.Împreună aveau capacitatea să găzduiască peste 1.000 de turiști doar într-o singură noapte.

Iar problema este că turistul poate afla foarte greu în ce fel de clădire poate să doarmă. În anunțurile de cazare nu apare faptul că imobilul este încadrat cu risc seismic. Poți vedea fotografiile apartamentului, dotările și recenziile, dar nu și pericolul clădirii. Și mai este și problema controlelor: legea le dă autorităților locale posibilitatea să verifice aceste apartamente și să sancționeze proprietarii care continuă să închirieze.