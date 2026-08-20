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Curs BNR, 20 august 2026. Leul românesc pierde mai mult de 6 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.08.2026, 13:08 | Modificat la 20.08.2026, 13:13

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 20 august 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de şase bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6398 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 31 iulie 2026 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4884 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 18 mai 20226 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport moneda unică euro, cotată la 5,2535 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1247 lei româneşti.

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Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 647,2002 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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