Preţul aurului, 20 august 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,85 lei 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 20 august 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,85 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 647,2002 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 5 iunie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut mai mult de şase bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6398 lei româneşti, a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4884 lei româneşti, a pierdut aproape un ban în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2535 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1247 lei româneşti.