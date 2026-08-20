Cel mai lung tren din Europa Centrală a adus peste o mie de turişti din Cehia la Orşova, în Mehedinţi. Oaspeţii au venit cu voie bună, cântece și multă energie. Ei au ca destinaţie Eibenthal, satul cehesc din Clisura Dunării, în căutarea rădăcinilor şi a poveştilor familiilor care au venit din Boemia şi s-au stabilit în Banat, în secolul 19. Organizatorii spun că festivalul Banat are ca scop oprirea depopulării satelor din zonă, dar şi ca etnicii cehii din România să-şi păstreze tradiţiile şi istoria.

Peste 1.100 de turişti din Cehia au ajuns cu trenul în Gara Orşova, într-o atmosferă de sărbătoare. Oaspeţii și-au început aventura în România cu muzică şi voie bună, înainte de a-și continua drumul spre Eibenthal, pentru Festivalul Banat.

"Mă bucur să revin aici. Am venit pentru oamenii de aici, să îi sprijinim pentru acest festival pe oamenii din această zonă din România, şi, bineînţeles, pentru distracţie", spune o turistă engleză.

Turistă: Aștept festivalul cu nerăbdare.

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Reporter: Ce îţi place la noi, locul, oamenii?

Turistă: Da, oamenii şi tradițiile cehești. Sper să mă relaxez puţin.

Cei mai mulţi turişti vin în fiecare an la festival

Cei mai mulţi vizitatori sunt deja obişnuiţi cu zona, revenind an de an la festival. Alţii însă au ajuns pentru prima oară pe meleagurile noastre.

"Este prima dată când vin aici şi vreau să descopăr acest festival, pentru că am auzit de la prietenii mei, care au spus că este grozav. E prima dată când venim aici. Am vrut să văd România, este o ţară minunată și vrem să ne bucură de Banat şi de formaţiile de aici", spun turiştii.

Turist: Vreau să mă distrez, să descopăr cultura, să mă bucur de oameni şi să mă distrez.

Reporter: Bere?

Turist: Desigur. Face parte din experienţă.

"Prietenii mei mi-au spus că este o experiență unică, aşa că am venit aici să explorez România şi Festivalul Banat", spune un alt turist englez.

Festivalul Banat aduce de la an la an tot mai mulţi vizitatori în Eibenthal și transformă mica localitate de pe Clisura Dunării într-o destinație turistică aparte. Pe lângă atmosfera festivalului, oaspeţii străini au ocazia să se bucure de peisaje spectaculoase şi de ospitalitatea comunităţii locale.

"Vom cunoaşte satul Eibenthal, cei care nu l-au cunoscut o să-l cunoască, cei care au mai fost o să se revadă cu prietenii localnicii şi o să se distreze împreună. Îi aduce atmosfera satului, a festivalului. E o atmosferă de prietenie, se cunosc foarte mulţi între ei", explică Tiberiu Pospisil, organizator eveniment.

"Le dă posibilitatea lor să descopere, venind atât de mulţi, care sunt tradiţiile, obiceiurile, dar mai ales cultura cehilor din zonă. Precum şi bucătăria tradiţională pescărească din zonă", spune Alin Subţire, reprezentant turism în Clisura Dunării.

Festivalul Banatului se află la cea de-a 15 ediţie şi se încheie duminică. La eveniment vor lua parte 24 de artişti cehi, pe mai multe scene din Eibenthal. Este de altfel cel mai mare festival ceh organizat în afara granițelor Republicii Cehe și este dedicat sprijinirii și promovării acestei comunităţi.

Cehii din Banat sărbătoresc 200 de ani de la întemeierea satelor comunităţii. În timpul Imperiului Austro Ungar, satul Eibenhal a fost creat de colonişti aduşi din Cehia pentru a păzi graniţele de la acea vreme.