Justin Gaethje a provocat o surpriză uriaşă învingându-l pe Ilia Topuria prin decizia arbitrului la sfârşitul rundei a patra, duminică, la Washington, D.C., în cadrul galei UFC Freedom, desfăşurată la Casa Albă.

Justin Gaethje a reuşit surpriza şi a devenit campion la categoria uşoară după ce l-a învins pe Ilia Topuria - Profimedia

Dominat la începutul luptei, americanul a schimbat cursul într-o luptă brutală care a lăsat chipul campionului de nerecunoscut.

Ilia Topuria nu a mai fost văzut niciodată aşa. Însângerat, cu faţa umflată, învineţit în jurul ambilor ochi, forţat să se oprească înainte de a cincea rundă a unei lupte pe care părea să o controleze.

Duminică seara, la Casa Albă, Justin Gaethje a realizat una dintre cele mai mari performanţe ale carierei sale, învingându-l pe campionul neînvins într-un meci extrem de violent, potrivit News.ro.

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Tot la gala de la Casa Albă, la care a asistat şi Donald Trump, francezul Ciryl Gane l-a dominat pe starul brazilian Alex Pereira prin knockout tehnic şi a câştigat centura interimară UFC la categoria grea.