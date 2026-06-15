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Justin Gaethje a reuşit surpriza şi a devenit campion la categoria uşoară după ce l-a învins pe Ilia Topuria

Justin Gaethje a reuşit surpriza şi a devenit campion la categoria uşoară după ce l-a învins pe Ilia Topuria Justin Gaethje a reuşit surpriza şi a devenit campion la categoria uşoară după ce l-a învins pe Ilia Topuria - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.06.2026, 16:19 | Modificat la 15.06.2026, 16:19

Justin Gaethje a provocat o surpriză uriaşă învingându-l pe Ilia Topuria prin decizia arbitrului la sfârşitul rundei a patra, duminică, la Washington, D.C., în cadrul galei UFC Freedom, desfăşurată la Casa Albă.

Dominat la începutul luptei, americanul a schimbat cursul într-o luptă brutală care a lăsat chipul campionului de nerecunoscut.

Ilia Topuria nu a mai fost văzut niciodată aşa. Însângerat, cu faţa umflată, învineţit în jurul ambilor ochi, forţat să se oprească înainte de a cincea rundă a unei lupte pe care părea să o controleze.

Duminică seara, la Casa Albă, Justin Gaethje a realizat una dintre cele mai mari performanţe ale carierei sale, învingându-l pe campionul neînvins într-un meci extrem de violent, potrivit News.ro

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Tot la gala de la Casa Albă, la care a asistat şi Donald Trump, francezul Ciryl Gane l-a dominat pe starul brazilian Alex Pereira prin knockout tehnic şi a câştigat centura interimară UFC la categoria grea.

Redactia Observator
Redactia Observator
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justin gaethje ilia topuria gala ufc
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