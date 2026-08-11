S-au scris romane despre Viaţa la ţară, este momentul şi despre viaţa la bloc care nu înseamnă doar vecini care se întâlnesc ocazional pe scară sau un "bună ziua" spus în lift. Şi acolo se pot forma comunităţi foarte faine, utile şi mai ales creative. Suntem siguri că sunt multe astfel de exemple dar totuşi prea puţine. Iată ce au reuşit să facă împreună locatarii unui bloc din centru Bucureştiului, un bloc cu istorie de altfel, blocul Dioda, unde funcţiona la parter celebrul magazin de reparat electronice. Oamenii au acum o grădină interioară de revistă, bibliotecă la intrarea în bloc, loc de joacă, ba chiar și cinema în aer liber. Pentru asta au adoptat spaţiul verde din spatele blocului de la primăria sectorului, au făcut un proiect de finanţare cu toate detaliile despre schimbările pe care vor să le facă. L-au depus apoi la o organizație nonguvernamentală care finanțează proiecte pentru comunitățile din București. Rezultatul?

"Vin dimineața cu vecina mea. Și stăm aici. Mai vine băiatul, ne mai aduce câte o cafea", spune Iolanda Drăgănuța, locatară. "Acum am coborât mai stăm de vorbă puțin. Eu mi-am luat și lucru, că sunt cu lucru. Ce faceți? Ce lucrați? Croşetez. Eu stau în acest bloc din 1960, de când s-a dat drumul la bloc. Când eram noi copii, era iarbă, atât. Când am auzit de proiectul pe care vor să-l facă, i-am susținut cu inima și cu sufletul", spune o altă locatară.

Comoara dintre blocuri

"Da, zona asta era pur și simplu virană, nu creștea nimic. Mă rog, am încercat să punem plante care să funcționeze și la umbră. Cred că ne descurcăm cumva și într-adevăr lumea se strânge. Uite, cam în fiecare dimineață și generația mai mijlocie și generația mai în vârstă și copiii", spune Alina, locatară.

Articolul continuă după reclamă

Dar ca să ajungă aici, s-au strâns... şi la muncă. La începutul fiecărui weekend, pe grupul de whatsapp al blocului se dădea apelul: Vă aşteptăm în curtea noastră. Avem cafea proaspătă. Fără obligaţii precise ci după putinţă. O sapă, o plantare, o idee de design... o filmare, nişte fotografii instagramabile....

"Anul trecut am înscris grădina noastră pentru finanțare. Am obținut finanțarea și ne-am apucat de treabă. Din lucrurile pe care le-am mai făcut în cadrul proiectului nostru a fost extinderea parcarii de biciclete. Am implementat colectarea de ulei uzat. Am implementat un sistem de colectare de apă de ploaie, care contribuie într-o mică măsură la reducerea facturii de apă pentru grădina noastră. Ne-am făcut o bibliotecă la parterul blocului cu donațiile de cărți ale vecinilor. Am gândit grădina ca să răspundă mai multor nevoi. Ca și utilizare, avem un mic spațiu pentru căței, avem o zonă de anfiteatru în care ne adunăm, unde putem chiar să vizionăm filme. Micuțul Amfiteatru, care îl avem acum, era un clasic bătător de covoare care nu mai era utilizat Blocul nostru se cheamă Blocul Dioda. Am găsit reclama magazinului DIODA, filmată în anul 1968", a declarat Tudor Alexandru Ilie, președintele Asociației de proprietari.

Orice comunitate de locatari poate porni un astfel de proiect cu ajutorul programelor de finanțare pentru inițiative comunitare. Dorinţă şi implicare să fie. Astfel, o idee bună susținută de o comunitate implicată, poate prinde rădăcini chiar între blocuri.