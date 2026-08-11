Tânără de 26 de ani, înecată în râul Mureş, sub privirile îngrozite ale familiei cu care venise la scăldat

O femeie în vârstă de 26 de ani a murit înecată în râul Mureș, în zona Mureșeni Sat din Târgu Mureș. Femeia se afla la scăldat împreună cu familia și ar fi intrat în apă, deși nu știa să înoate.

Incidentul a avut loc luni seară, 10 august. Poliția municipiului Târgu Mureș a fost sesizată printr-un apel la 112, după ce femeia ar fi intrat în râul Mureș și nu ar mai fi revenit la suprafață.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului și au reușit să identifice și să scoată victima din apă. Femeia, în vârstă de 26 de ani, era din localitatea Pusta, județul Sălaj. Potrivit polițiștilor, aceasta s-ar fi îndepărtat de mal, deși nu știa să înoate. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, în cele din urmă, au declarat decesul.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia, într-un dosar penal de ucidere din culpă.

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Recomandările polițiștilor pentru evitarea tragediilor la scăldat

Polițiștii le recomandă celor care aleg să se scalde în râuri, lacuri sau alte zone de agrement să respecte indicațiile salvatorilor și semnificația panourilor de avertizare.

De asemenea, scăldatul trebuie făcut doar în locuri special amenajate. Persoanele care nu știu să înoate sunt sfătuite să nu intre în apă și să nu se îndepărteze de mal peste limitele propriilor capacități.

Autoritățile recomandă evitarea zonelor cu curenți puternici, adâncimi necunoscute sau alte pericole, precum și supravegherea permanentă a copiilor aflați în apropierea apei.

Totodată, este recomandat ca oamenii să nu intre în apă după consumul de alcool.