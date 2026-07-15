Şase din 10 oameni de peste 50 de ani au fost ţinta unei tentative de fraudă online. Escrocii nu mai sunt hackeri, ci persoane cu putere de convingere care fac victimele să le transfere în conturile lor şi ultimul leu.

"Domnișoară, vă rog să-mi deblocați contul și să înțelegeți că nu este nici o înșelătorie. Nu este așa cum spuneți, nu mi-a cerut banii, a fost o mică sumă pe care a trebuit să o plătesc", spune păgubitul.

Reprezentanţii unei bănci l-au convins cu greu pe client că este victima unei escrocherii online. Îi blocaseră contul pentru a-l proteja după o tranzacție suspectă. Cu toate acestea, bărbatul a insistat să facă încă o plată pentru acelaşi persoană care începuse să îl lase fără bani.

"Am cunoscut-o pe Facebook. Eram pe un grup în care ne doream fiecare să conversăm și să legăm prietenii", povesteşte păgubitul.

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Operatorii bancari descoperă zilnic zeci de victime ale escrocilor online. Cele mai expuse sunt persoane cu vârsta între 50 şi 59 de ani. Multe ajung să fie înşelate de două ori până să îşi dea seama ce li se întâmplă.

"Doar 37% dintre aceștia declară că nu au experimentat niciun tip de fraudă. Aceste cifre schimbă perspectiva pentru că nu e așa. Nu mai este o excepție frauda online. A devenit o realitate cu care mulți oameni se întâlnesc", spune Alexandra Dobre, Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

Din cele 13 tipuri de fraude analizate, specialiștii au constatat că seniorii cunosc doar aproape jumătate dintre ele. Partea cea mai îngrijorătoare este că au ajuns să le cunoască după ce le-au trăit pe propria piele.

Cele mai multe victime sunt păgubite prin phishing. Infractorii le conving să divulge informații confidențiale - parole şi datele cardului bancar ca să le golească conturile. Alţii profită de singurătatea seniorilor. Se prefac că se împrietenesc cu ei şi le cer, apoi, bani împrumut sub diferite pretexte: tratamente medicale, cursuri sau copii care au nevoie de ajutor.

"Am interacționat, ne știm povestea despre familie, despre copii. Am discutat foarte des cu persoana aceasta. Într-adevăr, ea nu cunoaște limba română și a fost necesar să traducem", spune păgubitul.

"Este folosită foarte mult ingineria socială, nu mai vorbim despre hackeri, despre persoane cu o înaltă pregătire în zona de IT, vorbim despre niște oameni care sunt foarte bine antrenați să converseze", spune Mihai Rotariu, DNSC.

Cel mai des, escrocii prind seniorii în capcană cu mesaje sau apeluri care imită comunicări oficiale şi îi îndeamnă să le ofere date bancare sau bani pentru a-i ajuta să iasă dintr-o dificultate inventată. Frecvent folosite sunt şi linkurile otrăvite care seamănă cu cele mai cunoscute site-uri de vânzări, dar ajung să copieze informaţiile care deschid drumul spre conturi.