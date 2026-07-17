3 morți, 76 de sinistrați și peste 500.000 de oameni fără curent, în urma unei furtuni devastatoare în Chile

Trei persoane au murit, iar alte 76 au fost sinistrate, în urma furtunii din Chile, urmată de ploi torenţiale cu vânt şi valuri puternice. Două treimi din regiunile ţării au fost afectatate de fenomen, potrivit Agerpres.

Trei persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 76 au fost sinistrate joi în Chile, în timpul unei furtuni însoţite de ploi torenţiale, valuri puternice şi vânturi violente care afectează două treimi din regiunile ţării, a anunţat guvernul, notează AFP.

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"Moartea a trei persoane în timpul acestei situaţii de urgenţă", a deplorat Ministrul de interne Claudio Alvarado.

Furtuna durează cel puţin până duminică

Furtuna, care a început miercuri după-amiază şi ar urma să dureze cel puţin până duminică, a făcut şi cinci răniţi, în principal în sudul ţării.

Din cauza valurilor puternice, mai multe case situate în apropierea litoralului, într-un cartier rezidenţial de coastă din regiunea Biobio, la aproximativ 500 de kilometri sud de Santiago de Chile, au fost avariate, iar piese de mobilier erau împrăştiate pe străzi, a constatat AFP.

500.000 de oameni au rămas fără electricitate

Guvernul anunţase mai devreme că 500.000 de oameni au rămas fără electricitate joi, în principal din cauza prăbuşirii copacilor peste liniile electrice.

"La nivel naţional, 590.824 de clienţi nu au curent electric, ceea ce reprezintă 7,3%" din ţară, a indicat Ministerul Energiei pe X.

Din cauza valurilor uriaşe şi a rafalelor de vânt care au depăşit 100 km/h, zeci de porturi din întreaga ţară şi-au restricţionat parţial activităţile.

Echipe de urgenţă au fost desfăşurate în diferite regiuni pentru a preveni pagube şi mai importante.

"Mii de funcţionari se mobilizează în prezent pentru a veni în ajutorul persoanelor aflate în dificultate, dar cel mai important este să anticipăm", a declarat joi preşedintele chilian Jose Antonio Kast în cursul unui eveniment organizat într-o comună de la periferia capitalei.

Cursurile au fost suspendate vineri în nouă regiuni.

Chile nu s-a mai confruntat cu o furtună atât de lungă şi cu ploi atât de puternice de aproximativ 20 de ani, potrivit lui Arnaldo Zuniga, meteorolog în cadrul Direcţiei meteorologice naţionale.