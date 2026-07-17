În primele ore ale zilei de vineri, forțele ruse au atacat orașul Sumî cu cinci bombe aeriene ghidate, vizând infrastructura civilă din mai multe zone, au anunțat autoritățile regionale, citate de Kyiv Post, potrivit News.ro.

Sumî, atacat din nou de forțele ruse. Cinci bombe ghidate au lovit infrastructura civilă - Profimedia

Sumî, reşedinţa regiunii omonime din nord-estul Ucrainei, se află la aproximativ 30 de kilometri de graniţa cu Rusia, ceea ce face oraşul vulnerabil la atacurile aeriene frecvente ale armatei ruse.

Şeful Administraţiei Militare Regionale Sumî, Oleh Hrîhorov, a anunţat că două dintre bombe au lovit centrul oraşului.

"Conform informaţiilor preliminare, au fost înregistrate cinci lovituri cu bombe ghidate. Trecuseră mai puţin de şase ore de la precedentul atac cu bombe ghidate asupra periferiei oraşului Sumî", a scris Hrîhorov pe reţelele de socializare.

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Una dintre explozii a avariat o clădire nerezidenţială cu mai multe etaje, iar sute de ferestre ale clădirilor din apropiere au fost sparte.

Echipele serviciilor de urgenţă intervin în continuare la locurile lovite, iar verificările sunt în desfăşurare. Deocamdată, autorităţile nu au prezentat un bilanţ final al victimelor şi al pagubelor.

Joi, şapte persoane, inclusiv un copil în vârstă de patru ani, au fost rănite în urma atacurilor ruseşti desfăşurate în districtul Sumî.