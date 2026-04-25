Mașinile electrice câștigă teren rapid: cererea a crescut cu 51% în martie din cauza crizei carburanţilor

Asistăm la un adevărat boom pe piața de automobile electrice, pe fondul crizei de carburanți provocată de războiul din Iran.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 12:54
Galerie (2)

În 15 țări europene, adică pe cele mai importante piețe, vânzările de electrice în luna martie au crescut cu 51% față de aceiași perioadă a anului trecut, iar dacă ne uităm la primele trei luni ale anului, această creștere a fost de 33,5 %. În termeni de vânzări e o adevărată revoluție. 

Datele arată că în martie 2025 s-au vândut 224 de mii de vehicule electrice, iar în unele țări obiceiurile de consum s-au schimbat de-a dreptul dramatic. Exemplul cel mai bun e în țările nordice. Astfel, în Norvegia, 98 la sută din mașinile vândute în luna martie au fost electrice, în Danemarca procentul a fost de 76% iar în Finlanda de 50 %. 

Foarte interesant, interesul pentru acest tip de mașini a crescut inclusiv în Italia, piața cu cea mai mare reticență. Italienii sunt cunoscuți ca fiind conservatori din acest punct de vedere. Ei bine, în martie vânzările au crescut cu 65%. E drept, electricele reprezintă doar 8,6% din întreg parcul auto în peninsulă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.