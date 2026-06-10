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Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 iunie 2026

Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 iunie 2026 Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 10 iunie 2026 - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 11:53 | Modificat la 10.06.2026, 11:55

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 10 iunie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 61.171 dolari sau 52.955 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 62.895 dolari sau 54.448 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 64.187 dolari sau 54.800 euro.

Redactia Observator
Redactia Observator
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