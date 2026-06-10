Preşedintele Nicuşor Dan îşi arată din nou susţinerea pentru Eugen Tomac. Şi cere partidelor să voteze resposabil. Între timp, premierul desemnat anunţă ca e gata sa faca un compromis: sa puna pe lista ministrilor persoane agreate de toate partidele.

Președintele Nicușor Dan a avut o nouă întâlnire cu premierul desemnat. În urma discuțiilor a făcut un apel public la partide să îl susțină pe Tomac.

"Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog. Și atunci am ales o persoană, pentru a discuta și cu unii, și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze în România. De când sunt în politică văd politicieni care să calculeze alegeri viitoare. În cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și prestațiile noastre", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Până acum doar social-democrații îl sprijină pe Eugen Tomac. În urma negocierilor și cabinetul Tomac s-ar putea schimba. Premierul desemnat a anunțat că e gata să modifice lista miniștrilor și să renunțe la numele controversate.

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A preluat 80% din programul Guvernului Bolojan

Asta după ce liderii PNL l-au acuzat pe Eugen Tomac că ar proteja interesele PSD prin numele propuse la cele mai importante ministere: Dezvoltare, Transporturi, Energie și Agricultură. La Ministerul Afacerilor Interne ar urma să fie propus Tiberiu Trifan, actualul consul la Madrid.

Altfel, premierul desemnat ar vrea să negocieze din nou cu liderii partidelor pentru forma finală a programului de guvernare. Surse politice spun că Eugen Tomac va folosi ca schiță programul Guvernului Bolojan, din care va prelua aproape 80% dintre proiecte și reforme. O mutare prin care ar putea pierde susținerea PSD.

Pe de altă parte, șeful statului pregătește și o variantă de rezervă, dacă Guvernul Tomac va pica în Parlament.

Surse Observator spun că președintele Nicușor Dan va veni cu o nouă propunere de premier tehnocrat, dacă Guvernul Tomac va fi respins la votul din Parlament. În acest caz, favorit ar fi Radu Burnete, consilierul lui Nicușor Dan pe probleme economice. Șeful statului și-ar dori să refacă, totuși, fosta Coaliție de guvernare, iar Radu Burnete ar urma să propună un Cabinet format din miniștri politici.

Eugen Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi instalat în funcția de prim-ministru.