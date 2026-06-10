Plafonare la jumătate! Măsura care ar trebui să ţină în frâu preţurile la alimentele de bază a fost prelungită până la final de an. Dar, pe ultima sută de metri, parlamentarii au scos din schemă procesatorii. Asta înseamnă că plafonarea nu se mai aplică pe tot lanţul. Iar preţurile s-ar putea mări.

Pentru că Guvernul interimar nu are puteri depline, prelungirea plafonării adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază a fost decisă în Parlament.

"Chiar dacă nu sunt de dorit intervenţiile statului în piaţa liberă, în momentul de faţă este absolut necesară această prelungire a plafonării adaosului. Pentru a avea o presiune mai mică asupra coşului zilnic în cazul consumatorilor", a declarat Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Dacă până acum plafonarea presupunea că procesatorii pot avea un adaos comercial de maximum 20% faţă de costul de producţie, distribuitorii de maximum 5% şi comercianţii de maximum 20%- noua lege scuteşte procesatorii de limitare, prin urmare pot impune tarifele dorite.

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"Asta ne duce cu gândul că preţurile, chiar şi plafonate, vor avea o uşoară creştere. Nu ştiu dacă procesatorii vor păstra benevol adaosul comercial sub 20% cu care s-a lucrat până acum. Când laptele intră la procesare cu 1,5 lei de la poarta fabricii şi iese către retaileri cu 7 lei. Diferenţa asta de preţ nu ştim care sunt costurile", a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant retaileri.

17 produse alimentare de bază, plafonate

"Distribuitorii şi comercianţii au 17 produse din miile de produse care sunt pe raft. În cazul unui procesator nu avem mii de produse procesate", mai spune Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Plafonarea adaosului comercial se aplică pentru 17 produse alimentare de bază, de la pâine, lactate, făină şi mălai, până la carne, legume, fructe şi magiun.

Franzela s-a ieftinit cu 20 de bani în urma plafonării. Laptele are un preţ mai mic cu 50 de bani pe litru, uleiul este şi el mai ieftin cu 60 de bani, iar cofrajul de ouă ne costă mai puţin cu un leu şi 10 bani. În plus, la un iaurt de 125 de grame, diferenţa de preţ ajunge la 30 de bani, iar la unt la un leu. Doar dacă facem calculul pentru aceste şase produse, plafonarea înseamnă o economie de aproape 4 lei.

Dar ce luăm pe mere dăm pe pere, arată cifrele. "Au crescut cumva nejustificat preţurile la anumite produse non plafonate, din zona chimice, cosmetice ,detergenţi pentru a balansa balanţa economică a companiilor care pierdeau pe zona de produs procesat", a declarat Feliciu Paraschiv, reprezentant retaileri.

Preţurile alimentelor de bază rămân plafonate până în la finalul lunii decembrie.