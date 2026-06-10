Caz de groază la Galaţi! Un băieţel de doi ani care suferea de autism a fost descoperit mort în apartamentul în care mama lui se încuiase cu ceilalţi doi copii, de doi şi cinci ani, flămânzi şi speriaţi. Poliţiştii cred că familia stătea baricadată în casă de câteva zile, de când cel mic a murit. Femeia a fost dusă la Psihiatrie, iar medicii încearcă să îi pună acum pe picioare pe fraţii care au supravieţuit şi au nevoie de îngrijiri speciale. Extrem de grav, Protecţia Copilului nu ştia nimic despre problemele acestei familii.

Mama, în vârstă de 22 de ani, locuia cu cei trei copii într-un apartament închiriat la marginea oraşului. Nimeni nu mai reuşea să dea de ei de câteva zile, aşa că apropiaţii au sunat la 112.

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Copilul de doi ani era mort de câteva zile

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Agenţii au găsit în apartament un copil de doi ani, fără viaţă, pe canapeaua din sufragerie. Era doar piele şi os, iar poliţiştii şi-au dat seama că murise de câteva zile. În cealaltă cameră, sora şi fratele lui erau aproape în agonie. Complet confuză, mama stătea lângă ei, dar nu a reuşit să le explice anchetatorilor ce s-a întâmplat.

"Se aflau în stare de agitaţie, deshidratați, cu afectare emoţională. Au primit îngrijiri şi au fost preluaţi de echipajele de ambulanţă şi predaţi la spitalul de pediatrie pentru îngrijiri şi investigaţii suplimentare. Mama era în stare de şoc şi a fost preluată de un echipaj SMURD", a declarat Dana Enciu, manager SAJ Galaţi.

Fraţii copilului mort vor ajunge în grija statului

Fata de doi ani şi băiatul de cinci, care au nevoie de îngrijiri speciale, vor rămâne internaţi până când medicii îi pun pe picioare. Vecinii care vedeau în ce stare sunt copiii şi că mama lor nu îi putea îngriji, se întreabă acum de ce nu au intervenit autorităţile pentru a-i proteja pe cei mici.

"Copii chinuiţi. La ce îi mai faci dacă nu ai grijă de ei?! La ce îi mai faci oare?", a spus o vecină.

"Era vai de capul ei, mergea aşa, nu era cooperantă", a adăugat un bărbat.

"Aceşti copii nu sunt în niciuna din bazele de date ale DGASPC.Vor fi preluaţi în sistem de urgenţă şi plasaţi la un asistent maternal. Nu avem elemente care să ne conducă la nişte concluzii în acest moment", a explicat Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC Galaţi.

Medicii vor stabili dacă mama avea discernământ

Copiii care au supravieţuit vor ajunge acum în grija statului. Poliţiştii au început o anchetă care va stabili dacă mama este în deplinătatea facultăţilor mintale şi poate fi acuzată de moartea fiului său şi starea în care au ajuns ceilalţi fraţi. Medicii o vor supune testelor pentru a descoperi dacă are discernământ după ce apropiaţii au spus că era depresivă.

"În astfel de cazuri, nu este vorba neapărat despre lipsa afecțiunii față de copii, ci despre o deteriorare profundă a funcționării psihologice, care poate conduce la neglijare gravă și la pierderea contactului cu realitatea responsabilităților cotidiene", a subliniat Adina Burghel, psiholog.

Dacă medicii vor constata că femeia are discernământ, mama ar putea fi condamnată la pedeapsa maximă: 25 de ani de închisoare.