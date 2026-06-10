Copil de 2 ani din Galaţi, găsit mort în apartament. Alţi doi fraţi, subnutriţi, duşi la spital

Caz cutremurător în Galaţi. Un copil de aproximativ 2 ani a fost găsit mort într-un apartament, iar fraţii lui, alţi doi copii de 2 şi 4 ani, au fost descoperiţi în stare gravă, cu semne de malnutriţie. În locuinţă se afla şi mama copiilor, care ar fi suferit o cădere psihică şi a fost preluată de un echipaj SMURD.

Alarma a fost dată de un cumnat al femeii, după ce aceasta nu a mai răspuns la telefon. Bărbatul a mers la apartament, iar acolo a făcut descoperirea teribilă. Locuinţa era încuiată, iar pentru intervenţie au fost chemaţi poliţiştii şi pompierii.

În apartament a fost găsit un copil de aproximativ 2 ani decedat. Potrivit primelor informaţii, trupul copilului nu prezenta urme vizibile de violenţă, însă micuţul ar fi fost malnutrit. Cauza exactă a morţii urmează să fie stabilită de medicii legişti.

Ceilalţi doi copii aflaţi în casă, în vârstă de aproximativ 2 şi 4 ani, erau conştienţi, dar subnutriţi. Ei au fost preluaţi de echipajele medicale şi transportaţi la spital pentru îngrijiri.

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Mama copiilor a fost, de asemenea, preluată de SMURD, după ce ar fi suferit o cădere psihică. Aceasta ar avea o tulburare depresivă şi le-ar fi spus salvatorilor că nu ştie ce s-a întâmplat cu micuţul găsit mort. Tatăl copiilor se află la muncă, în străinătate.

Ancheta este în desfăşurare. Poliţiştii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs tragedia.