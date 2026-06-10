Care sunt preţurile la carburanţi pe 10 iunie. Au scăzut cu până la 30 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 10 iunie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la 30 de bani pe litru, în special la benzină. De exemplu, preţul pentru un litru de benzină premium a scăzut cu 30 de bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,5 şi 10,25 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu 25 de bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,08 şi 9,68 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 25 de bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,09 şi 9,59 lei, iar preţul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu 15 bani, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10 şi 10,4 lei.

În ceea ce priveşte GPL-ul, preţul pentru un litru se menţine constant, undeva la 4,42 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 8 iunie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,63 lei şi litrul de motorină tot cu 8,63 lei. La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 9,08 lei şi litrul de motorină cu 9,09 lei.