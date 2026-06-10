Soția fostului deputat PSD și om de afaceri Mugurel Surupăceanu a fost găsită spânzurată într-o anexă a casei, în cursul dimineții de miercuri. Femeia de 35 de ani, mamă a trei copii, și-a revenit în urma resuscitării. Incidentul a avut loc în Târgu Jiu, județul Gorj.

Femeia a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din oraș, de unde va fi trimisă la București. Din primele informații, tânăra a fost găsită într-o anexă a casei, care era folosită drept loc de joacă pentru copii, chiar de tatăl său, care a dat alarma.

A fost resuscitată la fața locului, iar ulterior transportantă în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Femeia a fost intubată și va fi transportată la Spitalul Universitar cu un elicopter SMURD.

Ce spun polițiștii

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La data de 10 iunie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din municipiu cu privire la faptul că și-ar fi găsit fiica în stare de inconștiență, la domiciliu.

Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unității de parchet competente.