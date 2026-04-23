În plină criză a prețurilor la carburanțişi cu o criză politică în desfăşurare, care loveşte şi mai tare economia, călătoria cu metroul se scumpește la 7 lei, de la 1 mai.

Potrivit ministrului Transporturilor Ciprian Șerban, ordinul de majorare al tarifelor a fost deja semnat. Nu doar o călătorie simplă va fi mai scumpă, ci și abonamentele. Un abonament lunar va ajunge la 140 de lei, iar o cartelă valabilă 24 de ore va costa 18 lei.

Reprezentanții Metrorex susțin că măsura este necesară în contextul în care costurile companiei au crescut semnificativ, în timp ce subvenția de la stat a scăzut comparativ cu anul trecut.

Amintim că ultima scumpire a avut loc la începutul lui 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei. În fiecare an, metroul bucureștean este utilizat de aproximativ 156 de milioane de călători.

Eduard Marin

