Video Metrorex majorează tarifele la metrou de la 1 mai. O călătorie va costa 7 lei

În plină criză a prețurilor la carburanțişi cu o criză politică în desfăşurare, care loveşte şi mai tare economia, călătoria cu metroul se scumpește la 7 lei, de la 1 mai.

de Eduard Marin

la 23.04.2026 , 09:29

Potrivit ministrului Transporturilor Ciprian Șerban, ordinul de majorare al tarifelor a fost deja semnat. Nu doar o călătorie simplă va fi mai scumpă, ci și abonamentele. Un abonament lunar va ajunge la 140 de lei, iar o cartelă valabilă 24 de ore va costa 18 lei.

Reprezentanții Metrorex susțin că măsura este necesară în contextul în care costurile companiei au crescut semnificativ, în timp ce subvenția de la stat a scăzut comparativ cu anul trecut.

Amintim că ultima scumpire a avut loc la începutul lui 2025, când prețul unei călătorii a crescut de la 3 la 5 lei. În fiecare an, metroul bucureștean este utilizat de aproximativ 156 de milioane de călători.

Am venit în presă în 2021, atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel „nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză.

metrorex metrou scumpiri
“Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?” Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: “Am un singur lux”
&#8220;Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?&#8221; Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: &#8220;Am un singur lux&#8221;
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor” avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă
A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor” avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
