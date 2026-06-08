Preţul aurului, 8 iunie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 18,7 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 8 iunie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 18,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,8126 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 martie 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5565 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7073 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2436 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0676 lei româneşti.