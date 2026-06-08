Preţul aurului, 8 iunie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 18,7 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 8 iunie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 18,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,8126 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 24 martie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut aproape cinci bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,5565 lei româneşti, dar a câştigat aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7073 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2436 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,0676 lei româneşti.