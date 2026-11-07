Ministrul Energiei cere liberalizarea treptată a pieței gazelor naturale. Ce spune despre termenul de aplicare

Dumitru Chisăliţă, ministrul Energiei, susţine că eliminarea reglementărilor de pe piaţa gazelor naturale trebuie să aibă loc treptat, în urma unor măsuri bine planificate. Potrivit acestuia, autorităţile trebuie să adopte o abordare practică, astfel încât noul sistem să fie avantajos pentru toţi cei implicaţi şi să nu provoace efecte negative, potrivit News.ro.

"Considerăm că a trece către o piaţă liberalizată nu se poate face în câteva luni. Din perspectiva noastră este foarte importantă o pregătire. Nu suntem la ideea de a ne întoarce într-o piaţă reglementată. Suntem în ideea în sensul în care trebuie să mergem foarte pragmatic către o piaţă liberalizată, care să nu aducă prejudicii, să aducă câştiguri pentru toate părţile care sunt implicate într-o astfel de piaţă. Iar acest lucru presupune, în primul şi în primul rând, timp, presupune mecanisme intermediare, presupune programe care să fie aplicate de aşa natură încât lucrurile să nu se întâmple într-un mod brusc", a declarat Dumitru Chisăliţă.

El a precizat că liberalizarea nu este un element greşit sau negativ.

"Suntem într-o perioadă în care evoluţiile la nivel internaţional, la nivel european, sunt într-o zonă critică la nivelul preţului energiei şi tocmai de aceea această pregătire trebuie să fie una corespunzătoare. În acelaşi timp, vreau să spun că e departe de mine ideea că liberalizarea este un element greşit sau un element negativ. Foarte importantă nu este liberalizarea, ci cum faci liberalizarea, cum pregăteşti liberalizarea, cum pregăteşti momentul post acţiune", a mai transmis ministrul Energiei.