Cel mai mare retailer online din țară dă startul celei mai mari campanii Black Friday de până acum. Aproape 2 milioane de produse sunt scoase la vânzare, iar compania se așteaptă să depășească pragul de un miliard de lei în vânzări.

Cifrele sunt impresionante. În mai puțin de 15 minute de la startul Black Friday, valoarea totală a comenzilor în acest moment este de 186.000 de lei, iar cifrele sunt actualizate în timp real.

Ce au cumpărat românii în primele minute de Black Friday

Avem un număr total de clienți până în acest moment de peste 120.000 de persoane. Produsele vândute au fost de peste 500.000 de produse vândute, în medie 4.6 produse pe client. Nu lipsesc, evident, nici produsele speciale în acest an. Avem 49 de pachete turistice vândute, 419 grame de aur și aproape 10.000 de kilograme de carne de porc.

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De asemenea, până în acest moment au fost vândute și nouă automobile. În oferta celui mai mare retailer online din țară, avem peste 500 de automobile puse în vânzare, de la 19 mărci diferite, cu reduceri chiar și de până la 30.000 de euro.

Dacă e să ne uităm la topul județelor, se pare că cei mai mulți cumpărători au fost din județul Ilfov, au cheltuit în jur de 1.666 de lei, pe locul 2 se află Dolj, iar pe locul 3 cumpărătorii din Giurgiu.

Topul categoriilor, până în acest moment, cele mai cumpărate produse au fost la cosmetice și suplimente alimentare, băuturi, băcănie, iar pe locul 3, dacă ne uităm, avem jucăriile și articole pentru copii.

Bugetul mediu de anul acesta pentru cumpărătorii Black Friday sunt în jur de 3.600 de lei, cu 300 de lei mai mult față de anul trecut, dar reducerile vor fi valabile până la miezul nopții, ținta celui mai mare retailer online din țară pentru anul acesta este în jurul sumei de 1.4 miliarde de lei, cu 55 de milioane de lei mai mult față de anul trecut, dar, indiferent de reducerile afișate, sfatul specialiștilor este să cumpărăm inteligent și cu multă atenție.