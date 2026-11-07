Video Val de concedieri la STB: 880 de angajaţi vor fi daţi afară. 200 dintre aceştia sunt şoferi şi vatmani
Val de concedieri la Societatea de Transport Bucureşti. 880 de angajaţi vor fi daţi afară, dintre care 200 sunt şoferi şi vatmani.
Se întâmplă după ce Societatea a intrat în insolvenţă aşa că au început procedurile de reorganizare astfel încât să se reducă cheltuielile.
STB anunţă că a avut în vedere mai multe criterii de selecţie atunci când au decis lista angajaţilor care îşi vor pierde locurile de muncă: au ţinut cont de performanţa lor, de numărul abaterilor disciplinare şi de vechimea în muncă .
Astfel că, de săptămâna viitoare, angajaţii vor intra în preaviz şi, aşa cum prevede legea, vor lucra doar 4 ore zilnic timp de 20 de zile lucrătoare.
Societatea de Transport Bucureşti transmite că circulaţia mijloacelor de transport public nu va fi afectată.
Reporter senior la Observator Antena 1 şi prezentator la Observator de Weekend. 10 ani de experienţă în jurnalism de administraţie publică. ➜