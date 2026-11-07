Val de concedieri la Societatea de Transport Bucureşti. 880 de angajaţi vor fi daţi afară, dintre care 200 sunt şoferi şi vatmani.

Se întâmplă după ce Societatea a intrat în insolvenţă aşa că au început procedurile de reorganizare astfel încât să se reducă cheltuielile.

STB anunţă că a avut în vedere mai multe criterii de selecţie atunci când au decis lista angajaţilor care îşi vor pierde locurile de muncă: au ţinut cont de performanţa lor, de numărul abaterilor disciplinare şi de vechimea în muncă .

Astfel că, de săptămâna viitoare, angajaţii vor intra în preaviz şi, aşa cum prevede legea, vor lucra doar 4 ore zilnic timp de 20 de zile lucrătoare.

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Societatea de Transport Bucureşti transmite că circulaţia mijloacelor de transport public nu va fi afectată.