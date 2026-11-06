O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie

O fetiță de 9 ani a fost lăsată fără prânz la școală, în timp ce colegii ei mâncau, din cauza unei datorii de doar 12 euro pe care tatăl său ar fi avut-o către primărie. Mai mult, părintele susține că nu știa de existența restanței și că nu fusese niciodată notificat în legătură cu aceasta. Cazul a stârnit indignare, iar avocatul familiei acuză autoritățile că au încălcat drepturile copilului, folosindu-l pe acesta ca mijloc de presiune asupra părinților.

Un părinte a fost sunat de școală și informat că există o datorie neachitată către primărie, în valoare de doar câțiva euro. Bărbatul a fost nevoit să vină să-și ia fiica de la școală, în timp ce colegii ei de clasă mâncau, scrie Repubblica.

La celălalt capăt al firului se afla conducerea școlii în care învață fiica sa, o fetiță de 9 ani, elevă la o școală gimnazială din Taranto.

"Fiicei dumneavoastră nu i-a fost servită masa din cauza unei datorii restante de 12 euro", i s-a spus bărbatului.

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Apelul l-a lăsat fără cuvinte pe părinte, un bărbat de 42 de ani din Taranto, care a fost nevoit totuși să se deplaseze la școală pentru a-și lua copilul. Fetița a fost singura care nu a primit prânzul, în timp ce colegii săi mâncau ca de obicei, într-o școală cu program prelungit – de la 8:00 la 16:00, în fiecare zi de curs – și cu serviciul de masă inclus.

Tatăl susține că nu a fost informat despre datorie

Când a cerut explicații, tatăl a aflat că școala fusese contactată în acea dimineață, luni, 2 noiembrie, de către primărie. Mai exact, reprezentanții serviciului municipal competent au transmis ordinul ca fetița să nu mai beneficieze de serviciul de masă școlară din cauza unei datorii a tatălui, în valoare de 12 euro, aferentă anului școlar precedent. Părintele nu știe la ce se referă această sumă și, mai mult decât atât, susține că nu i-a fost solicitată niciodată plata ei.

A aflat despre această datorie în cel mai neplăcut mod posibil: fiind nevoit să se grăbească la școală pentru a-și lua fiica, în timp ce aceasta aștepta sosirea tatălui, iar colegii ei mâncau.

Avocatul acuză o încălcare a drepturilor copilului

Bărbatul a decis să clarifice imediat situația și a trimis primăriei o notificare oficială prin care a solicitat reluarea imediată a serviciului de masă. Demersul a fost făcut prin intermediul unei scrisori redactate de avocatul său, Fabrizio Del Vecchio.

"Serviciul de masă școlară, în special în cazul școlilor cu program prelungit, nu reprezintă un simplu serviciu public opțional și accesoriu, ci un moment esențial și integrant al procesului de formare și educație, precum și al dreptului la învățătură garantat de Constituție. Întreruperea servirii mesei unui minor constituie o încălcare gravă a demnității sale personale, a principiului egalității și a interesului superior al copilului (Convenția ONU privind drepturile copilului), expunându-l unei discriminări și marginalizări traumatizante și inacceptabile în fața propriilor colegi de clasă", se arată în notificare.

"O formă de constrângere psihologică și economică asupra familiei"

În notificarea oficială este reconstituit întregul episod, calificat drept "regretabil", fiind subliniate totodată consecințele psihologice pe care un asemenea incident le poate avea asupra unei fetițe de școală primară. Copila a fost obligată să nu ia masa alături de colegii săi, fiind astfel expusă unei situații care i-a afectat grav imaginea în ochii acestora.

Avocatul a mai subliniat că "deși primăria are dreptul legitim de a iniția procedurile obișnuite de recuperare a creanțelor de la părinți, este absolut ilegal să se îndrepte împotriva minorului, suspendându-i servirea mesei, ca instrument de constrângere psihologică și economică asupra familiei".

În acest caz, a precizat avocatul, "clientului meu nu i-a fost comunicată nicio datorie restantă, iar acesta ar fi achitat-o fără nicio problemă, dacă ar fi fost informat".

În final, avocatul a somat primăria să restabilească dreptul fetiței de a beneficia de serviciul de masă școlară – care nu fusese încă reluat – în termen de 24 de ore, rezervându-și dreptul de a recurge la acțiuni în instanță în cazul în care solicitarea nu va fi respectată.