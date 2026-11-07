Mai este o lună şi jumătate până la Crăciun, dar magazinele au intrat deja în atmosfera sărbătorilor. Rafturile sunt pline de globuri, instalaţii luminoase şi decoraţiuni în toate formele şi culorile. Cei care vor să evite aglomeraţia din decembrie au început deja pregătirile şi au de unde alege. Care sunt cele mai căutate decoraţiuni anul acesta, vedem în imaginile următoare.

Globuri în diferite forme și culori, instalații luminoase, figurine și aranjamente festive, sunt doar câteva dintre produsele de pe rafturile din magazine. Raioanele s-au umplut mai repede anul acesta cu decoraţiuni pentru toate gusturile, dar şi pentru toate buzunarele.

"Folosim şi din anii trecuţi. Avem, avem pus de-o parte, în cutiuţă şi le scoatem acum în preajma sărbătorilor", spune un copil.

La Craiova, reprezentanții magazinelor spun că pregătirile încep tot mai devreme, iar unii clienți își aleg decorațiunile încă din luna noiembrie.

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Tendințe în decorațiunile de Crăciun 2026

"Începem să implementăm din ce în ce mai din timp, ne pregătim pentru sărbători", a declarat Adrian Petcu, reprezentant magazin.

"Mergem pe variantele clasice de roşu, verde, burgundy, tot ceea ce înseamnă obiecte decorative", a declarat Cristina Cotarcea, reprezentant magazin.

Anul acesta, în preferințele celor care vor un decor elegant se regăsesc fundele mari din catifea, globuri cu aspect vintage și ornamente inspirate din natură.

Dincolo de tendinţele şi culorile care se poartă în acest an, decorarea casei este cu siguranţă un moment care aduce familia împreună. Fiecare membru poate contribui cu o idee, iar la final, rezultatul este mai mult decât un simplu decor, este o colecţie de amintiri şi momente petrecute împreună.

Şi la Timişoara magazinele sunt deja pregătite.

"Cei mai mediatizaţi sunt fluturii, fluturii luminoşi, în special, cei cu lumină caldă, dar şi baloanele cu aer cald, cât şi florile lucrate manual", a declarat Ina Mazilu – proprietar magazin decoraţiuni.

"Culorile care sunt în perioada aceasta, mult roşu, mult verde, fac foarte mult contrast cu cât de gri e vremea", a declarat Roxana Nițuică, psiholog.

Bugetul alocat decorațiunilor ajunge, în medie, la 500 de lei.