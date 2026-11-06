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Video Bărbat din Bacău, deghizat în măicuţă, prins de poliţişti. Suma pe care o lua din cerşit într-o oră

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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.11.2026, 16:20 | Modificat la 06.11.2026, 17:01

Un bărbat care se dădea drept măicuţă şi ieşea la cerşit în toată ţara a fost prins în Bacău şi amendat cu 200 de lei. 

O nimica toată pentru cât câştigă pe străzi: 150 de lei pe oră. În faţa poliţiştilor, tânărul de 33 ani a dat dovadă de o sinceritate. debordantă! Poliştii îl cunosc din 2023, când l-au prins pentru prima dată ca cerşea în haine de măicuţă. 

De atunci, s-a plimbat în mai multe localităţi din ţară, sub aceeaşi deghizare. Fiind atât de obişnuit cu vizitele la Poliţie, bărbatul, căruia i se spune Măicuţul, chiar li s-a plâns agenţilor că oamenii nu prea se mai lasă păcăliţi.

V.N.
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