Un bărbat care se dădea drept măicuţă şi ieşea la cerşit în toată ţara a fost prins în Bacău şi amendat cu 200 de lei.

O nimica toată pentru cât câştigă pe străzi: 150 de lei pe oră. În faţa poliţiştilor, tânărul de 33 ani a dat dovadă de o sinceritate. debordantă! Poliştii îl cunosc din 2023, când l-au prins pentru prima dată ca cerşea în haine de măicuţă.

De atunci, s-a plimbat în mai multe localităţi din ţară, sub aceeaşi deghizare. Fiind atât de obişnuit cu vizitele la Poliţie, bărbatul, căruia i se spune Măicuţul, chiar li s-a plâns agenţilor că oamenii nu prea se mai lasă păcăliţi.