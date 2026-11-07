Ai intrat vreodată pe telefon doar ca să vezi un clip şi te-ai trezit, jumătate de oră mai târziu, că încă dai scroll? Şi parcă nici nu-ţi vine să te opreşti. Un clip te duce la altul, apoi la încă unul şi tot aşa. Până uiţi ce voiai să faci, de fapt. Pentru adolescenţi, acest obicei a devenit aproape o rutină. Numai că, în timp ce videoclipurile sunt tot mai scurte, răbdarea pentru lucrurile care durează mai mult pare să fie tot mai mică.

Sunt clipuri de câteva secunde, care se succed la nesfârşit. Unele îi fac să râdă, altele îi informează sau îi ţin la curent cu ce se întâmplă în jur. Sunt uşor de urmărit şi greu de lăsat deoparte. Iar când un clip se termină, următorul este deja la o glisare distanţă. De aici şi ideea de... scrolling.

"Am observat foarte mult acest fenomen, mai ales la membrii familiei mele. Nu mai pot, pur şi simplu, să se conecteze cu lucrurile din jurul lor". "Recunosc că şi eu petrec foarte mult timp, mai mult decât mi-aş dori, pe aceste reţele de socializare, urmărind reel-uri. Şi sunt conştientă că este o problemă", spun tinerii.

Dependența de scrolling în rândul adolescenților

Potrivit unui studiu, doar 8% citesc în fiecare zi, în timp ce aproape unul din cinci spune că nu citeşte deloc.

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În schimb, reel-urile au câştigat teren.

Aproximativ 6 din 10 adolescenți urmăresc zilnic videoclipuri scurte, iar acest obicei le poate influența răbdarea și atenția de a urmări, până la capăt, o poveste, fie că vorbim despre o carte sau un film.

"Îmi acord cam 40 de minute aş zice, dacă am anumite chestii importante de făcut. Pentru acest fenomen este important să conştientizăm pe moment, să lăsăm telefonul şi să ne întoarcem la orice aveam de făcut", spune o tânără.

"Aplicat de la vârstă mică, dezvoltarea limbajului este mult întârziată, dezvoltarea abilităţilor sociale este întârziată. Există tulburări de reglaj al emoţiilor", a declarat Laura Bîrdeanu - psiholog.

Specialiştii trag un semnal de alarmă. Dacă ne obişnuim cu informaţia livrată în doze tot mai scurte, ne-ar putea fi tot mai greu să avem răbdare pentru o carte, un film sau chiar o conversaţie mai lungă.