Preţul aurului, 6 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,1 lei
Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,1 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,9110 lei.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa doi bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8417 lei româneşti, a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7795 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3408 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4015 lei româneşti.