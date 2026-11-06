Preţul aurului, 6 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,1 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 6 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 6,1 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 624,9110 lei.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut circa doi bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8417 lei româneşti, a pierdut mai mult de doi bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,7795 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3408 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4015 lei româneşti.