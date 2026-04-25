Nicio minune nu ţine mai mult de trei zile în România.

- Minunea a ţinut doar 3 zile. Carburanţii s-au scumpit din nou: cât costă acum un litru de motorină

Carburanţii s-au scumpit din nou. De ieri şi până azi, s-au adăugat zeci de bani în plus pentru fiecare litru. Liderul pieței a majorat cu 20 de bani prețul motorinei și cu 10 bani cel al benzinei, după ce doar cu o zi înainte scumpise cu 35 de bani benzina și cu 25 de bani motorina.

Dacă ne uităm la preţurile de la începutul războiului din Iran, motorina era puţin peste 8 lei. Odată ce a început "nebunia", preţurile au depăşit 10 lei şi aşa au rămas aproape o lună. Pe 21 aprilie am avut cea mai ieftină motorină - 8 lei şi 33 de bani, iar astăzi suntem din nou la aproape 9 lei pe litru şi nimeni nu poate spune clar unde se va opri din nou creşterea.

