Cum vor arăta noile bancnote euro. BCE a dezvăluit primele modele și le cere cetățenilor să aleagă

Banca Centrală Europeană (BCE) a dezvăluit propunerile grafice preselectate pentru următoarea serie de bancnote euro şi a lansat un sondaj public prin care invită cetăţenii din întreaga Europă să ofere feedback, se arată într-un comunicat al instituţiei cu sediul la Frankfurt.

Aceste propuneri grafice se bazează pe două teme diferite, "Cultura europeană" şi "Râuri şi păsări", şi pe motivele asociate alese pentru a le ilustra.

"Bancnotele euro reprezintă mai mult decât un mijloc de plată, fiind una dintre cele mai tangibile forme de expresie a Europei. Prin elemente grafice care îmbină frumuseţea şi sensul, acestea ne vor consolida identitatea comună", a declarat Christine Lagarde, preşedinta BCE.

Propunerile preselectate sunt rezultatul unui concurs de grafică desfăşurat la nivelul Uniunii Europene. Au fost primite peste 1.200 de candidaturi din partea unor graficieni, dintre care 25 au fost invitaţi să elaboreze propuneri grafice pentru una dintre teme sau pentru ambele. Un juriu independent alcătuit din 21 de experţi din diferite domenii, precum grafică, comunicare, neuroştiinţă şi istorie, nominalizaţi, fiecare, de o bancă centrală din zona euro, a preselectat apoi zece propuneri grafice.

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În prezent, în urma deciziei Consiliului guvernatorilor BCE de a efectua un sondaj online cu privire la aceste zece propuneri grafice, toţi cetăţenii europeni sunt invitaţi să îşi exprime părerea. Sondajul public va rămâne deschis până la data de 21 septembrie 2026. Un sondaj separat, cu aceleaşi întrebări, va fi realizat în paralel de o companie independentă de studii în rândul unui eşantion reprezentativ de cetăţeni din zona euro.

BCE va publica un raport privind rezultatele ambelor sondaje după selectarea concepţiei grafice finale. Feedbackul din partea publicului reprezintă un element principal al abordării favorabile incluziunii adoptate de Eurosistem, care asigură că sunt luate în considerare opiniile cetăţenilor din întreaga Europă.

Consiliul guvernatorilor ar trebui să ia decizia finală cu privire la concepţia grafică a noilor bancnote către finele anului. Acesta îşi va baza decizia pe o combinaţie de contribuţii, inclusiv pe concluziile juriului concursului de grafică, pe o evaluare tehnică şi pe rezultatele celor două sondaje.

Elementele grafice selectate vor fi apoi optimizate în continuare şi testate înainte de a intra în producţie. Se aşteaptă ca bancnotele din noua serie să fie puse în circulaţie în anii următori. Bancnotele euro din seriile precedente îşi vor păstra valoarea şi vor continua să circule în paralel cu cele din noua serie. Aceasta va fi prima reproiectare completă a bancnotelor euro de la emiterea acestora în anul 2002.

"Reproiectarea bancnotelor euro face parte dintr-un efort pe termen lung al Eurosistemului de a asigura că numerarul rămâne un mijloc de plată sigur, eficient şi accesibil, menţinând accesul cetăţenilor la banii publici şi libertatea acestora de a alege modalitatea de plată", a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului executiv al BCE, potrivit Agerpres.

Emiterea periodică de noi serii de bancnote permite valorificarea progreselor tehnologice în vederea păstrării avansului faţă de tehnicile de contrafacere. Noile bancnote vor include elemente de securitate noi şi optimizate pentru a îmbunătăţi uşurinţa autentificării şi accesibilitatea, inclusiv pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

BCE urmăreşte, de asemenea, să reducă amprenta de mediu a bancnotelor prin sporirea durabilităţii acestora şi prin utilizarea unor materiale şi procese de producţie mai sustenabile.