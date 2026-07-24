Afacerea care i-a adus Karinei 5.000 de $ încă din prima lună. A salvat-o după ce şi-a pierdut jobul în IT

O angajată din industria tech şi-a transformat sursa de venit secundară într-o afacere cu normă întreagă, după ce şi-a pierdut locul de muncă. Karina a început să ofere servicii de bartending mobil încă din perioada în care lucra ca IT-ist, iar în prima lună afacerea i-a adus aproximativ 5.000 de dolari.

Ideea de afacere care i-a venit la o petrecere. În prima lună a câştigat 5.000 de dolari - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Karina Silvestre lucra de la distanţă pentru o companie din domeniul tehnologiei, înainte să fie afectată de valul de concedieri din industrie, potrivit The Sun.

Ideea unei afaceri i-a venit înainte de a-şi pierde locul de muncă, după ce şi-a ajutat mătuşa, organizatoare de evenimente, la una dintre petrecerile de care aceasta se ocupa. Acolo a stat de vorbă cu barmanii angajaţi pentru eveniment şi a aflat cât puteau câştiga.

Ideea i-a venit după o discuţie cu barmanii de la un eveniment

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"Mi-au spus că fac 50 de dolari pe oră, plus bacşişuri", a declarat Karina Silvestre pentru Forbes. "Am început să fac nişte calcule şi mi-am dat seama că marja de profit ar putea fi foarte bună."

Deşi avea încă un loc de muncă stabil, femeia a decis să pună pe picioare o firmă care oferea servicii de bar la evenimente private. A început să înveţe tot ce era necesar pentru a putea lucra în acest domeniu şi pentru a-şi dezvolta afacerea.

Rezultatele au apărut încă din primele săptămâni.

"În prima lună, afacerea aducea aproximativ 5.000 de dolari", a povestit Silvestre.

Concedierea a împins-o să se dedice complet afacerii

Pierderea locului de muncă a venit pe neaşteptate, însă Karina Silvestre spune că tocmai acest moment a determinat-o să transforme proiectul început în paralel cu serviciul într-o ocupaţie cu normă întreagă.

Ea şi soţul său au început să se implice tot mai mult în dezvoltarea afacerii. Au învăţat mai bine cum funcţionează domeniul, şi-au organizat baza de clienţi şi şi-au îmbunătăţit strategiile de promovare.

În cele din urmă, firma lor, Wee Mixed, a devenit locul de muncă principal pentru amândoi.

Experienţa pe care cei doi o aveau în industria ospitalităţii a contribuit la succesul afacerii. Totuşi, pentru a porni o activitate asemănătoare, principalul lucru necesar este o maşină suficient de încăpătoare pentru transportarea echipamentelor folosite la evenimente.

Tot mai mulţi americani caută surse suplimentare de venit

În Statele Unite, tot mai mulţi oameni aleg să înceapă activităţi suplimentare pe lângă locul de muncă principal, pentru a câştiga mai mulţi bani sau pentru a-şi putea acoperi cheltuielile.

Printre cele mai populare astfel de activităţi se numără vânzarea de produse prin intermediul platformelor online, dar şi diferite servicii sau munci specializate.

Interesul pentru aceste surse suplimentare de venit a crescut pe fondul problemelor economice. Mulţi americani se confruntă cu facturi tot mai mari şi întâmpină dificultăţi în găsirea unui nou loc de muncă.

Situaţia a fost agravată şi de conflictul cu Iranul şi de efectele acestuia asupra preţurilor carburanţilor din Statele Unite.

Printre alte activităţi accesibile se numără organizarea petrecerilor private, folosirea tehnologiilor bazate pe inteligenţă artificială şi prestarea unor servicii de parcare la evenimente.