Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,25%, 6,75% şi, respectiv 7,15%, conform unui comunicat al instituţiei.

Noi titluri de stat TEZAUR cu dobânzi de până la 7,15%. Când şi de unde pot fi cumpărate - arhiva

Emisiunea se derulează în perioada 6 iulie - 7 august 2026. Titlurile de stat au valoare nominală de un leu şi sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

Între 6 iulie 2026 – 5 august 2026, prin platforma Ghișeul.ro;

Între 6 iulie 2026 – 6 august 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 6 iulie 2026 – 7 august 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 6 iulie 2026 – 6 august 2026 în mediul urban și 6 iulie 2026 – 5 august 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

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Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile

Ministerul Finanţelor precizează că veniturile obţinute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Care sunt persoanele eligibile

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Pentru a veni în sprijinul investitorilor cu o experienţă complet digitalizată şi eficientă, Ministerul Finanţelor a pregătit un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere TEZAUR înapoi în contul bancar personal