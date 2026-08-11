Războiul din Ucraina nu mai este demult un război convenţional dus prin infanterie sau artilerie. Nici măcar aviaţia nu mai este cea convenţională, locul avioanelor de luptă fiind luat de mult mai ieftinele drone.

Noua dronă apărută pe front care îi sperie pe ucraineni: "Bomba zburătoare" stă în aer până îi apare ţinta - euromaidanpress.com

Atât Ucraina, cât şi Rusia inovează constant în acest domeniu, fiecare parte având ajutorul ei. Ucrainenii au de partea lor Occidentul, în timp ce Rusia se bazează pe Iran pentru partea de drone. Astfel, pe frontul ucrainean au apărut în ultima vreme variante noi ale celebrelor deja drone Shahed. Shahed-107 este noua versiune livrată de Iran Rusiei şi aduce în plus o capacitate mult mai mare de a transporta explozibil, iar în noua variantă îi poate fi montată şi muniţie cu defragmentare.

Karrar, noua dronă oferită de Iran Rusiei

Oleksandr Kovalenko, expert militar citat de euromaidanpress.com, susţine că dincolo de dronele Shahed, noi sau vechi, pe front a apărut o altă dronă mult mai periculoasă. Rusia n-o foloseşte încă la scară largă, susţine expertul ucrainean, semnal că Iranul i-a oferit-o deocamdată pentru testare în condiţii de război real. Ucrainenii o numesc Karrar şi la prima vedere ar fi doar un alt tip de dronă kamikaze, dar caracteristicile ei sunt mult mai terifiante.

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Potrivit expertului militar ucrainean, Karrar are o autonomie de 300 de kilometri ceea ce îi permite să lovească adânc în spatele frontului. De asemenea, poate fi încărcată cu 15 kilograme de explozibil, deşi iranienii precizează că versiunea originală poate transporta nu mai puţin de 250 de kilograme de explozibil. De aici şi concluzia ucrainenilor ca drona folosită acum pe front e una experimentală, încă în faza de testare.

Dar de departe cea mai teribilă "armă" a Karrar este capacitatea ei de a sta în aer până îi apare ţinta. "Karar este o muniție rătăcitoare, mai degrabă o bombă zburătoare decât o dronă, din punct de vedere al clasificării", susţine expertul ucrainean care a numit Karrar drept "bomba zburătoare".