Unul dintre cele mai aşteptate fenomene astronomice ale verii, o eclipsă totală de Soare, se va produce miercuri, 12 august 2026.

La ce oră începe eclipsa de Soare din 12 august 2026 - Profimedia

Va fi a 16-a eclipsă totală de Soare din secolul XXI, dar înregistrăm a 19-a trecere a umbrei Lunii peste Pământ, în celelalte cazuri fiind vorba despre o eclipsă hibridă.

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va începe pe coasta de nord a Siberiei şi va fi vizibilă în special din ţările din nordul Europei, dar şi din nordul Spaniei sau Insulele Baleare.

Când începe eclipsa de Soare în România

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Conform specialiştilor de la Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", eclipsa de Soare din 12 august va începe în jurul orei 20.20, în România, şi va avea maximul în preajma momentului de apus al Soarelui.

Eclipsa de Soare va putea fi văzută în special din localităţi din nord-vestul ţării, precum municipiul Carei şi alte localităţi învecinate.

Cum se produce o eclipsă de Soare

O eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece între Pământ și Soare prin fața Soarelui. Văzut de pe Pământ, discul Lunii e de obicei mai mare decât cel al Soarelui și, dacă se interpune între privitor și Soare, îi blochează lumina, aruncând o umbră corespunzătoare pe Pământ.

Când discul Lunii acoperă în întregime pe cel al Soarelui imaginea luminoasă obișnuită a Soarelui este blocată complet și, pentru o anumită zonă de observație și o anumită durată de ordinul câtorva minute, eclipsa de Soare este totală.