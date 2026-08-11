Cum a scăpat la limită o familie după cutremurul din Columbia. "A fost ca o scenă din Exorcistul"

Clipe dramatice și stare de dezastru național în Columbia, după seismul cu magnitudinea de 7,4. Autoritățile caută supraviețuitori la 24 de ore după cel mai puternic cutremur care a lovit ţara în ultimii 25 de ani. Cel puțin 175 de persoane au murit şi alte sute sunt blocate sub dărâmături. 32 de orașe din întreaga țară au fost grav afectate. Mii de militari, pompieri și voluntari caută semne de viață printre dărâmături. Vă avertizăm, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional.

Acesta este momentul în care o familie a reușit să fugă cu doar câteva secunde înainte ca locuința din lor din vestul ţării să fie zguduită de cutremur. Imaginile au fost filmate în Pereira, unul dintre orașele cele mai afectate de catastrofă.

"Suntem încă în stare de șoc. A fost chinuitor să văd cât de mult i-a luat fiului meu să iasă din casă. A fost groaznic să nu știm nimic despre copiii mei cei mici, care se aflau la școală. Nu ne mai putem întoarce acolo. Cum le explici asta copiilor?", a mărturisit mama pentru CNN

Echipele de intervenție se luptă acum contracronometru pentru a găsi supraviețuitori după cutremurul care a provocat moartea a cel puțin 175 de persoane, potrivit unui nou bilanţ al victimelor.

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Cursă pentru găsirea supraviețuitorilor

Guvernul a declarat stare de dezastru național, iar lideri din întreaga lume au oferit ajutor. A fost cel mai puternic cutremur care a lovit Columbia în secolul XXI, adică în ultimii 25 de ani, potrivit serviciului geologic al țării.

Epicentrul a fost localizat în San Jose del Palmar, o zonă săracă din vestul Columbiei, la aproximativ 240 de kilometri vest de Bogota. Seismul a fost resimțit puternic și în capitala țării, unde au pornit alarmele, iar oamenii au ieșit în stradă.

Cele mai mai multe victime provin din "regiunea cafelei" - provincia vestică Risaralda și Cali, al treilea oraș ca mărime din țară.

Unul dintre turnurile laterale ale Catedralei Metropolitane Bazilică a Maicii Domnului Rozariului s-a prăbușit în urma cutremurului. Este cea mai înaltă din Columbia și una dintre cele mai impozante biserici neogotice din America.

Afectat a fost și Spitalul Universitar din Cali, unul dintre cele mai mari și moderne centre medicale din America Latină.

Ajutoarele nu au ajuns încă la epicentru

Cutremurul a avut și două replici: una de 2,8 pe Richter și alta de 4,8. Un prim bilanţ al pagubelor indică 1.575 de case avariate, 37 de case complet distruse, 61 de clădiri prăbușite, 18 centre de sănătate avariate.

"Guvernul își menține toate capacitățile desfășurate pentru a proteja viețile, a servi comunitățile afectate și a oferi ajutor fiecărui teritoriu afectat", a transmis Abelardo de la Espriella, președintele Columbiei.

Un înalt oficial ONU a avertizat că distribuirea alimentelor este esențială după încheierea primei etape a intervenției de urgență. În timp ce un lider local din apropierea epicentrului a transmis că oamenii de acolo încă nu au primit ajutor.

Venezuela vecină a anunțat că va trimite ajutoare umanitare și salvatori în Columbia. Dublul seism care a lovit Venezuela pe 24 iunie a provocat 6.301 de morți.

Supravieţuitor: A fost ca o scenă din Exorcistul

Gabriel Monaco, care locuiește la etajul 25 al unei clădiri din Medellin, a povestit pentru CNN că se afla în pat, cu telefonul în mână, când totul a început să se cutremure.

"A fost ca o scenă din Exorcistul, după modul în care se mișca patul", a spus el, făcând referire la filmul horror din 1973. "Mi-am trezit soția și am fugit în baie. A durat doar aproximativ două minute și jumătate, dar ni s-a părut o săptămână. Soția mea se ruga".

Clădirea în care locuiește a fost construită în urmă cu un deceniu și este dotată cu sisteme antiseismice. "Văd că multe clădiri mai vechi, care, din păcate, nu au acest tip de sistem, s-au prăbușit", a adăugat el.

Martha Sepulveda, care locuiește în Bogota, a povestit că "totul se mișca atât de tare că aproape că nu puteam să deschid ușa apartamentului".

"Mama mea este în scaun cu rotile, dar, slavă Domnului, locuim la parter și am reușit să o scoatem afară", a adăugat ea.