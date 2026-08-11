Despre limba română, mulţi străini spun că este una dintre cele mai dificile din Europa. Nu şi pentru un student de la Universitatea Oxford. După ce s-a împrietenit cu mai mulți români din Marea Britanie, a decis să învețe, de unul singur, limba noastră. Prin conversații, filme și multă ambiție. Iar româna este doar una din cele 12 limbi pe care tânărul le ştie. Am vorbit şi noi cu el într-un interviu exclusiv Observator 16. Haideţi să vedem cum a răspuns provocării.

Faceţi cunoştinţă cu Reuben. Un britanic de 23 de ani, îndrăgostit de România. Vorbeşte nu mai puţin de 12 limbi străine şi, surprinzător, româna nu a învățat-o la un curs. A început să o studieze pe cont propriu, timp de 2 ani. Şi tot aşa a început să descopere mai multe despre ţara noastră.

"Învățam deja franceză, spaniolă, italiană și am aflat că mai există și o altă limbă romanică. Așa că am avut această curiozitate de a ști mai mult despre română. Îmi place să învăț limbi, e pasiunea mea în viață. Și am fost norocos, pentru că mi-a deschis multe uși, iar una importantă a fost spre România. Stilul de viață mi se potrivește, oamenii sunt primitori, plini de viață și deschiși. Vreau să petrec mai mult timp aici. Oxford este un loc cu diversitate de oameni și cu foarte mulți români. Sunt niște studenți muncitori, dar sunt și prietenii mei. Probabil cei mai buni prieteni ai mei sunt din România", a declarat Ruben.

Și dacă limba a învățat-o singur, România am vrut să i-o prezentăm așa cum se cuvine: prin mâncarea recunoscută în toată lumea. Prima probă: micii.

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"Foarte buni, nota 9,5", a spus Ruben.

A doua probă: papanașii.

"Ce buni sunt. Au textura foarte bună şi nu sunt prea dulci. M-au cucerit", a declarat Ruben.

Astăzi, Reuben studiază filosofia la Oxford, dar drumul lui putea arăta cu totul altfel. A vrut să devină medic, până când a lucrat la un restaurant italian şi a început să le înveţe limba. Revenit în România pentru o școală de vară, studentul de la Oxford este fascinat de tot ceea ce îi oferă țara noastră zi de zi.

"Am vizitat Braşov, care mi-a plăcut foarte mult. Am văzut Castelul Bran. Istoria României a fost o parte importantă a şcolii de vară şi am aflat şi chestii despre comunism. Există o confuzie între români şi rromi şi mulţi oameni în Anglia cred, din păcate, că e acelaşi lucru care evident nu e adevărat", a mai spus studentul englez.

Nu este singurul mit despre ţara noastră pe care Reuben l-a demontat odată ajuns pe meleaguri româneşti.

Ruben: În primul rând că muzica românească e doar "Dragostea din tei", pentru că e un cântec foarte cunoscut în Anglia. Chiar îmi place, dar am aflat aici că muzica românească e foarte variată și bogată și că românii știu cum să danseze. Ascult Irina Rimes și alți artiști pop, Carla’s Dreams.

Reporter: Asculți și când ești acasă muzică românească?

Ruben: Da, și părinții mei cred că sunt nebun.

Dar adevărata provocare vine atunci când trebuie să vorbească.

Ruben: Când intri într-un magazin, nu vorbești cu "tu", doar cu "dumneavoastră", care este pentru mine un cuvânt greu de pronunțat.

Reporter: Care ți se pare cel mai frumos cuvânt din limba română?

Ruben: Dragostea. Este frumos și semantic, și lingvistic.

Ce poate fi însă și mai complicat pentru un străin dacă nu expresiile şi proverbele românești?

Reporter: Ce înseamnă "cu capul în nori"?

Ruben: Înseamnă că mă gândesc la altceva, nu sunt prezent.

Reporter: Bun. "A dat cu bâta în baltă"?

Ruben: Că am făcut ceva repede.

Reporter: Nu lăsa pe mâine ce poți face azi.

Ruben: E mai bine să faci ceva acum ce poți decât să aștepți.

La final, Reuben ne-a dezvăluit și un secret. La anul, pleacă, pentru trei luni, în Taiwan să învețe chineză. Are și un deadline: în 25 de ani promite să înțeleagă toate limbile indo-europene.