Scene incredibile, filmate pe şosea din judeţul Tulcea. Un copil a căzut dintr-o dubă care se pregătea să facă o depăşire.

După cădere, băiatul care nu pare să aibă mai mult de 7 ani, s-a rostogolit de câteva ori pe şosea. Maşina din care a fost surprins incidentul nu avea viteză, aşa că şoferul a reuşit să oprească la timp. Băiatul s-a ridicat singur în picioare, însă ameţit de ce i s-a întâmplat, a început să se îndrepte pe sensul opus, de unde venea un TIR. Şi şoferul TIR-ului a fost atent, aşa că a reuşit să oprească. Băiatul fusese lăsat nesupravegheat şi neasigurat în spatele dubei, şi a tras de uşa culisantă.

Reguli simple care trebuie respectate

El a scăpat cu mai multe zgârâieturi, conform martorilor. Imaginile au fost trimise şi poliţiei. Tatăl este chiar în aceste momente la audieri - nu doar că nu şi-a asigurat copilul, dar mai circula şi cu 100 de kilometri pe oră. Cazul e un nou semnal de alarmă şi ne atrage atenţia asupra unor reguli elementare care trebuie aplicate atunci când transportăm copii cu maşina şi care le pot salva viaţa.

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Cazul ne aminteşte că atunci când avem copii în maşină să nu lăsăm nimic la voia întâmplării. În primul rând e greu de spus cum a reuşit un copil să deschidă uşa culisantă a dubei pentru că nevoie de forţă pentru un adult. Copiii cu înălţimea mai mică de 1,30m trebuie transportaţi într-un dispozitiv de fixare pentru copii omologat şi potrivit pentru înălţimea lor. Specialiştii în siguranţă rutieră spun că atunci când îi avem pe cei mici în maşină să blocăm inclusiv geamurile electrice.

Cea mai importantă regulă e cea mai simplă şi cea mai logică. Copilul trebuie asigurat înainte de a pleca de pe loc, nu în timpul deplasării, nu doar pentru câteva minute. În trafic sunt necesare doar câteva secunde ca o situaţie aparent banală să se transforme într-o tragedie.