Restaurantele care funcționează "doar la prânz" devin un model de business. Timp de câteva ore pe zi sunt pline ochi. Clienţii sunt în general angajaţi care ies în pauza de masă, iar încasările sunt de milioane, înt- o perioadă în care localurile clasice duc lipsă de clienţi. Un meniu al zilei la cantinele corporatiste costă în jur de 35 de lei.

În cartierele corporatiştilor pauza de prânz e sfântă. E momentul de respiro al zilei si de socializare cu colegii. Restaurantale sunt pline, se stă la coadă pentru a comanda, iar la mese cu greu găseşti loc. Meniurile sunt gândite astfel incât clientii sa facă economie de timp si bani.

În majoritatea restaurantelor deschise doar la prânz, meniul costă în jur de 35 de lei

"Conceptul nostru este organizat în stații, încercăm să oferim cât mai multă diversitate, așa că avem stație de burgeri, avem stația de mâncare românească și internațională, stație cu ciorbe și supe, mâncare asiatică. Partea de salate, mai avem și zona de paste, bineînțeles, și pizza și sandvișuri. Încercăm să oferim două variante de meniu al zilei. În fiecare zi schimbăm din nou meniurile", a declarat Alexandra Iorgu, reprezentant restaurant. În ciuda crizei, cifrele din această industrie sunt impresionante. n primele 6 luni din acest an, doar două restaurante de profil au vândut peste 10 tone de mâncare gătită românească și internațională, 7.000 de kg de preparate la grătar și 14 tone de garnitură. Supele și ciorbele au adunat 13.000 de porții.

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"Vedem multe restaurante care aleg să funcționeze aproape exclusiv în intervalul prânzului, în zonele de birouri. Nu e întâmplător. E un model de business construit pentru cel mai profitabil moment al zilei", a declarat Dragoș Panait, consultant HoReCa. În majoritatea restaurantelor deschise doar la prânz, meniul costă în jur de 35 de lei. Nota medie, cu tot cu băutură sau desert, ajunge de obicei la 42-45 de lei, cât bonurile de masă pe care angajații marilor firme le primesc.