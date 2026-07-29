Incendiile din Spania au pârjolit tot în calea lor şi au lăsat mii de familii distruse. Echipa Observator a ajuns lângă Madrid, unde a întlnit români cărora flăcările le-au topit tot. Incendii puternice au izbucnit şi pe insula Paros din Grecia, un loc unde ajung şi mulţi turişti români.

În regiunea Pantano, din apropiere de Madrid, peisajul este dezolant. Totul e negru de jur împrejur.

Cristi Popovici, reporter Observator: Gospodăria aceasta a ars în întregime, iar micul atelier de reparaţii maşini şi electrocasnice pe care proprietarii îl aveau aici a fost distrus complet. În curte au rămas doar ziduri înnegrite, maşini făcute scrum şi copaci carbonizaţi.

După o viaţă de muncă, Jose se plimbă printre ruinele casei şi încă nu-i vine a crede.

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"Focul a venit de acolo şi am sărit în maşini. Pompierii umeziseră puţin acea pajişte, pentru că este ca benzina, foarte inflamabilă. Tot ce este aici a ars", a declarat Jose.

Cel puţin 100 de case au fost înghiţite de flăcări. La vârsta la care ar fi trebuit să se bucure de pensie, localnicii trebuie să o ia de capăt.

Reporter: Câţi ani aveţi?

Localnic: 86.

Reporter: Puteţi să reconstruiţi?

Localnic: Da, o să încerc. Dar trebuie mai întâi să ard totul.

"Toți vecinii erau aici stingând incendii. Am venit aici şi nu ştiam care incendiu să îl stingem primul. Ţi se rupe inima să vezi totul cum arde!", a spus un localnic.

Şi românii care trăiesc în Spania si au văzut munca făcută scrum.

"Noi ne-am urcat în maşină şi am plecat. Era foarte mult fum, curgea cenuşă din cer. Ne-a evacuat din cauza fumului, nu din cauza flăcărilor", a declarat un român evacuat din regiunea Madrid.

Dacă oamenii s-au salvat, animalele sălbatice, n-au avut nicio şansă. Nici cele care au supravieţuit nu o duc bine.

Cristi Popovici, reporter Observator: Deasupra mea este o imagine incredibilă. Sunt sute de exemplare de vultur pleşuv negru, cea mai mare pasăre răpitoare din Europa. Caută hrană însă incendiul a distrus totul în calea lui, a omorât toate micile rozătoare cu care păsările se hrăneau.

Şi în Franţa, mii de pompieri şi jandarmi luptă cu flăcările. Clipul unui salvator care purta ochelari inteligenţi Meta a devenit viral în ultimele ore - bărbatul a filmat intervenţia în mijlocul flăcărilor înalte de peste 10 metri.

Imaginile din aer arată întinderea incendiului. Pompierii au defrişat o pădure pentru ca flăcările să nu ajungă la un drum naţional.

O femeie cu doi pompieri în familie, soţul şi fiul, spune că i-a văzut doar câteva ore în ultima săptămână.

"Sunt ca niște zombi. Fac duș, le luăm hainele, le spălăm și le uscăm. Mănâncă, dorm trei sau patru ore, apoi își strâng lucrurile și pleacă din nou", a declarat femeia.

Un nou contingent de pompieri români a plecat azi spre Franţa pentru a-i înlocui pe cei care au luptat cu flăcările până acum.

Efortul este unul naţional. Zeci de oameni vin de la sute de kilometri distanţă să ajute - unii cu tractoare, alţii cu mâinile goale.

"Eu sunt un simplu cofetar, ceilalţi sunt asistenţi medicali - nu avem pregătire împotriva incendiilor", a spus un bărbat.

Oamenii care s-au întors acasă au parte de un adevărat şoc.

De azi, si în Hexagon, începe un val de caniculă, al patrulea.

Stare de alertă din cauza incendiilor este şi în insula grecească Paros, acolo unde isi fac vacanţa şi mulţi români. Flăcările s-au extins rapid și nouă sate au fost evacuate. Pompierii au reuşit până la urmă să stingă focul cu avioane, dar autorităţile se temp că din cauza vremii noi focare ar putea izbucni.