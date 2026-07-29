Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat

Ai pus produsul în coș convins că ai prins o ofertă bună, însă, la casa de marcat, ai o surpriză. Pe bon apare un preț mai mare decât cel afișat la raft. Este una dintre cele mai frecvente situații reclamate de consumatori, iar mulți aleg să plătească fără să protesteze, considerând că diferența este prea mică pentru a merita o discuție.

Ai pus produsul în coș convins că ai prins o ofertă bună, însă, la casa de marcat, ai o surpriză. Pe bon apare un preț mai mare decât cel afișat la raft. Este una dintre cele mai frecvente situații reclamate de consumatori, iar mulți aleg să plătească fără să protesteze, considerând că diferența este prea mică pentru a merita o discuție.

În realitate, chiar și o diferență de câțiva lei reprezintă o încălcare a dreptului consumatorului de a fi informat corect. Dacă astfel de situații se repetă în cazul mai multor produse, suma plătită în plus poate deveni semnificativă.

De ce apar diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă

Articolul continuă după reclamă

Cele mai multe astfel de situații nu sunt rezultatul unei intenții de a induce în eroare clienții, ci apar din cauza unor erori de actualizare a sistemului informatic sau a etichetelor de la raft. Reducerile promoționale se schimbă frecvent, iar uneori angajații nu reușesc să înlocuiască toate etichetele înainte ca oferta să expire. Alteori, produsul este mutat pe un alt raft, iar eticheta rămâne din greșeală sub un alt articol.

Există și cazuri în care sistemul de scanare este actualizat înainte ca prețurile afișate în magazin să fie modificate. Indiferent de motiv, consumatorul nu are obligația să suporte consecințele acestor erori.

CITEȘTE ȘI: SHRINKFLATION. Produsele care costă la fel, dar au mai puţine grame. ANPC nu a dat nicio amendă

Ce spune legea despre afișarea prețurilor

Legislația privind protecția consumatorilor prevede că prețurile trebuie să fie afișate într-un mod clar, vizibil, ușor de citit și fără posibilitatea de a crea confuzie. Scopul este ca fiecare client să poată lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză, cunoscând prețul real al produsului înainte de a ajunge la casă.

În plus, comerciantul are obligația de a furniza informații corecte și complete, iar afișarea unui preț care nu corespunde cu cel încasat poate reprezenta o practică comercială incorectă, dacă este de natură să influențeze decizia de cumpărare a consumatorului.

Ești obligat să plătești prețul mai mare?

Dacă observi diferența înainte de achitarea produsului, ai dreptul să renunți la cumpărare. Nimeni nu te poate obliga să cumperi produsul la un preț diferit de cel pe care l-ai avut în vedere atunci când l-ai ales de la raft.

În practică, majoritatea magazinelor verifică eticheta și, dacă se confirmă eroarea, aplică prețul afișat la raft sau anulează produsul de pe bon, la alegerea clientului. Există însă și situații în care reprezentanții magazinului susțin că "prețul corect este cel din sistem", iar eticheta nu mai este valabilă.

CITEȘTE ȘI: Un bărbat n-a primit reducerea de 35 de bani la supermarket şi a sunat la ANPC. Amendă de 50.000 de lei

Este obligat magazinul să îți vândă produsul la prețul de la raft?

Aici apare una dintre cele mai întâlnite confuzii. Legea nu conține o prevedere expresă care să spună că, în orice situație, comerciantul este obligat să vândă produsul la prețul afișat greșit la raft.

În schimb, comerciantul are obligația legală de a afișa prețuri corecte și de a nu induce în eroare consumatorul. Dacă diferența dintre prețul afișat și cel încasat este rezultatul unei informări incorecte, autoritățile pot considera că sunt încălcate normele privind protecția consumatorilor.

Din acest motiv, multe lanțuri comerciale au propriile politici interne prin care acceptă să vândă produsul la prețul afișat, chiar dacă eroarea le aparține. Este o măsură prin care evită reclamațiile și sancțiunile.

Ce faci dacă observi diferența după ce ai plătit