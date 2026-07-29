Țeapa prețului diferit. Ce drepturi ai când produsul costă mai mult la casa de marcat
Ai pus produsul în coș convins că ai prins o ofertă bună, însă, la casa de marcat, ai o surpriză. Pe bon apare un preț mai mare decât cel afișat la raft. Este una dintre cele mai frecvente situații reclamate de consumatori, iar mulți aleg să plătească fără să protesteze, considerând că diferența este prea mică pentru a merita o discuție.
Ai pus produsul în coș convins că ai prins o ofertă bună, însă, la casa de marcat, ai o surpriză. Pe bon apare un preț mai mare decât cel afișat la raft. Este una dintre cele mai frecvente situații reclamate de consumatori, iar mulți aleg să plătească fără să protesteze, considerând că diferența este prea mică pentru a merita o discuție.
În realitate, chiar și o diferență de câțiva lei reprezintă o încălcare a dreptului consumatorului de a fi informat corect. Dacă astfel de situații se repetă în cazul mai multor produse, suma plătită în plus poate deveni semnificativă.
De ce apar diferențele dintre prețul de la raft și cel de la casă
Cele mai multe astfel de situații nu sunt rezultatul unei intenții de a induce în eroare clienții, ci apar din cauza unor erori de actualizare a sistemului informatic sau a etichetelor de la raft. Reducerile promoționale se schimbă frecvent, iar uneori angajații nu reușesc să înlocuiască toate etichetele înainte ca oferta să expire. Alteori, produsul este mutat pe un alt raft, iar eticheta rămâne din greșeală sub un alt articol.
Există și cazuri în care sistemul de scanare este actualizat înainte ca prețurile afișate în magazin să fie modificate. Indiferent de motiv, consumatorul nu are obligația să suporte consecințele acestor erori.
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Ce spune legea despre afișarea prețurilor
Legislația privind protecția consumatorilor prevede că prețurile trebuie să fie afișate într-un mod clar, vizibil, ușor de citit și fără posibilitatea de a crea confuzie. Scopul este ca fiecare client să poată lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză, cunoscând prețul real al produsului înainte de a ajunge la casă.
În plus, comerciantul are obligația de a furniza informații corecte și complete, iar afișarea unui preț care nu corespunde cu cel încasat poate reprezenta o practică comercială incorectă, dacă este de natură să influențeze decizia de cumpărare a consumatorului.
Ești obligat să plătești prețul mai mare?
Dacă observi diferența înainte de achitarea produsului, ai dreptul să renunți la cumpărare. Nimeni nu te poate obliga să cumperi produsul la un preț diferit de cel pe care l-ai avut în vedere atunci când l-ai ales de la raft.
În practică, majoritatea magazinelor verifică eticheta și, dacă se confirmă eroarea, aplică prețul afișat la raft sau anulează produsul de pe bon, la alegerea clientului. Există însă și situații în care reprezentanții magazinului susțin că "prețul corect este cel din sistem", iar eticheta nu mai este valabilă.
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Este obligat magazinul să îți vândă produsul la prețul de la raft?
Aici apare una dintre cele mai întâlnite confuzii. Legea nu conține o prevedere expresă care să spună că, în orice situație, comerciantul este obligat să vândă produsul la prețul afișat greșit la raft.
În schimb, comerciantul are obligația legală de a afișa prețuri corecte și de a nu induce în eroare consumatorul. Dacă diferența dintre prețul afișat și cel încasat este rezultatul unei informări incorecte, autoritățile pot considera că sunt încălcate normele privind protecția consumatorilor.
Din acest motiv, multe lanțuri comerciale au propriile politici interne prin care acceptă să vândă produsul la prețul afișat, chiar dacă eroarea le aparține. Este o măsură prin care evită reclamațiile și sancțiunile.
Ce faci dacă observi diferența după ce ai plătit
Verificarea bonului fiscal imediat după cumpărături este unul dintre cele mai simple obiceiuri care te poate ajuta să economisești bani. Dacă observi că ai plătit mai mult decât prețul afișat la raft, mergi imediat la biroul de informații sau la serviciul de relații cu clienții și solicită verificarea situației.
În cele mai multe cazuri, magazinul verifică eticheta și, dacă eroarea se confirmă, restituie diferența sau stornează produsul. Este recomandat să nu pleci din magazin înainte de rezolvarea situației, deoarece verificarea etichetei este mult mai ușor de făcut atunci când produsul se află încă la raft.
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Ce dovezi este bine să ai
Dacă diferența este contestată, câteva dovezi pot face diferența. O fotografie realizată la raft, în care să fie vizibile atât produsul, cât și eticheta cu prețul, poate demonstra ce informații erau afișate în momentul cumpărării.
Păstrează și bonul fiscal, deoarece acesta reprezintă dovada sumei efectiv achitate. În cazul unor produse similare, este important ca fotografia să surprindă și codul de bare sau denumirea completă, pentru a elimina orice confuzie.
Ce faci dacă magazinul refuză să rezolve problema
Dacă reprezentanții magazinului refuză verificarea sau susțin că diferența de preț nu îi privește, consumatorul poate depune o reclamație la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Reclamația poate fi depusă online, iar consumatorul trebuie să atașeze bonul fiscal, fotografiile realizate în magazin și o descriere a situației.
Inspectorii ANPC pot verifica dacă prețurile sunt afișate corect și dacă magazinul respectă obligațiile privind informarea consumatorilor. În funcție de situație, comerciantul poate primi avertisment sau amendă, iar autoritatea poate dispune măsuri pentru remedierea neregulilor.
De ce sunt importante fotografiile făcute la raft
În ultimii ani, tot mai mulți consumatori aleg să fotografieze etichetele promoționale atunci când observă oferte foarte bune. Gestul poate părea exagerat, însă reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a demonstra ce informații erau afișate înainte de cumpărare.
Acest lucru este util mai ales în cazul promoțiilor valabile doar într-o anumită perioadă sau atunci când există mai multe produse foarte asemănătoare, dar cu prețuri diferite.
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Cum eviți astfel de situații
Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă câteva măsuri simple:
- Verifică întotdeauna prețul afișat și denumirea exactă a produsului. Urmărește dacă eticheta corespunde gramajului sau variantei pe care ai ales-o, deoarece diferențele apar frecvent între produse aproape identice.
- La casele de tip self-checkout, verifică prețul afișat pe ecran înainte de confirmarea plății. Dacă observi o diferență, solicită intervenția unui angajat înainte de finalizarea tranzacției.
- Nu în ultimul rând, verifică bonul fiscal înainte de a părăsi magazinul. Cu cât sesizezi mai repede eroarea, cu atât rezolvarea este mai simplă.
Diferențele mici se adună
O diferență de unu sau doi lei poate părea nesemnificativă. Atunci când apare la mai multe produse sau la cumpărături făcute săptămânal, suma plătită în plus poate ajunge la zeci sau chiar sute de lei într-un an.
De aceea, verificarea prețurilor nu înseamnă doar atenție la buget, ci și exercitarea unui drept. Consumatorii au dreptul să primească informații corecte, clare și complete înainte de a lua decizia de cumpărare, iar comercianții au obligația de a se asigura că prețul afișat la raft corespunde celui încasat la casa de marcat.
Atunci când observi o diferență, nu este vorba doar despre recuperarea câtorva lei, ci despre respectarea regulilor care ar trebui să garanteze o relație corectă între comerciant și client. Un consumator informat are mai multe șanse să își apere drepturile, iar sesizarea unor astfel de situații contribuie la corectarea practicilor care îi pot afecta și pe alți cumpărători.