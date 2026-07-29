Pelerinaj diplomatic la Casa Albă. Donald Trump i-a primit, în spatele ușilor închise, pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski şi pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Ambele discuţii au fost productive, susţin cei trei lideri, însă nici războiul de lângă graniţele noastre, nici cel din Orient nu se vor încheia prea curând. Mai mult, cele două fronturi s-ar putea uni.

Volodimir Zelenski a fost primul care a intrat în Biroul Oval. Liderul de la Kiev a vorbit timp de o oră cu Donald Trump. Ambii spun că întâlnirea a fost una bună. Zelenski i-a cerut lideruluj de la Casa Albă să facă presiuni pentru redeschiderea negocieirlor de pace cu Rusia, însă a plecat de la Washington cu promisiunea că ţara sa va putea să producă interceptoarele pentru sistemul antirachetă Patriot. Producția efectivă a munției ar putea dura însă luni sau chiar ani. Din acest motiv, Zelenski vrea să primească de la americani şi 300 de rachete până la finalul anului.

"Este vorba despre licențele pe care le-am convenit la Ankara, ca Ucraina să primească licenţa pentru sistemele Patriot. Acest lucru este important, deoarece avem nevoie de mai multe și mai repede", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Apoi, Donald Trump l-a primit pe Benjamin Netanyahu. Timp de o oră și jumătate, cei doi au discutat strategia comună împotriva Teheranului. Este prima lor întâlnire față în față de la izbucnirea războiului direct cu Iranul. Deși aproape 70 la sută dintre americani se opun implicării militare, premierul israelian ar fi reușit să-l convingă pe liderul de la Casa Albă să nu retragă sprijinul Statelor Unite.

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"Tocmai am încheiat o întâlnire excelentă cu președintele Trump. Când spun 'excelentă', nu sunt doar vorbe goale. A fost o conversație caracterizată de un parteneriat deplin, sprijin reciproc și înțelegerea obiectivului comun - acela de a ne asigura că Iranul nu va deține arme nucleare, precum și a altor obiective", a declarat Benjamin Netanyahu, premierul Israelului.

Vizita celor doi lideri are loc în timp ce războaiele pe care le poartă escaladează. Ucraina îşi intensifică atacurile asupra rafinăriilor de petrol şi depozitelor magazinelor de cumpărături online. Cel mai recent atac a fost asupra rafinăriei din Perm, la 1.500 de kilometri de linia frontului. Complexul, unul dintre cele mai mari din Rusia, producea anual peste 12 milioane de tone de petrol.

"Ultimii cinci ani au fost dificili și extrem de critici pentru țara noastră. Fără nicio exagerare, aceasta este una dintre etapele decisive din istoria patriei noastre", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Iar în Orientul Mijlociu, pentru prima dată, Arabia Saudită s-a alăturat aviației americane în lovituri aeriene împotriva milițiilor pro-iraniene din Irak, drept răspuns la un atac masiv cu peste 30 de drone lansat de Teheran asupra instalațiilor saudite.

Presa occidentală crede că există posibilitatea ca cele două fronturi să se unească, după ce Ucraina a atacat un petrolier iranian în Marea Caspică. Iranul a fost la un pas să răspundă cu un atac cu rachete balistice asupra unui port de la Marea Neagră.