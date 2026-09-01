17 bani în minus pe litru la motorină. La cele mai ieftine stații, prețul a coborât chiar sub pragul de 10 lei. Bucuria are însă termen de expirare: reducerea ține exact 15 zile, iar pe piețele internaționale petrolul se scumpeste mai repede decât scade taxa.

Acciza la motorină a fost redusă cu încă 5%, după scăderea de 20% aplicată anterior. Astfel, de azi, șoferii plătesc cu 17 bani mai puțin.

Preţurile erau deja mari, aşa că reducerea abia se vede la pompă. La un singur lanţ de benzinării, motorina a coborât sub 10 lei pe litru şi a ajuns la 9,97 lei. La acesta, în urma reducerii, motorina a ajuns la 10,23 lei.

"Nu este suficient. Să ajungă la preţul la care a fost, de unde a plecat. La 8 lei. În pandemie scăzuse la 5 lei, deci se poate.", "E prea puţin. Ar trebui guvernul mai mult implicat.", "Să scadă măcar cu 2 lei. 1,5 lei - 2 lei. Îşi bate joc de noi mister Bolojan.", "Normal că ajută. Să scadă mai mult.", spun mai mulţi şoferi.

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"Această scădere de acciză ajută şi populaţia, dar în special companiile, marii transportatori. E un cost însă. Pentru că asta va duce mai puţini bani la buget şi riscăm ca, dacă trendul de reducere a deficitului nu se păstrează, riscăm ale măsuri de creşteri de taxe. Nu există prânz gratis.", spune Gabriel Biriş, expert fiscalitate.

Pragul de 25% e maximul prevăzut de legislaţie pentru scăderea accizei. Asta înseamă că, dacă preţurile vor mai creşte, de pe 15 septembrie, e posibil să nu mai vedem nicio tăiere de preţ la pompă.

"Guvernul nu poate controla preţul la motorină. Preţul la motorină este dat de piaţa internaţională. Din cauza faptului că lucrurile în golf nu sunt deloc clare, piaţa e încă nervoasă, preţurile sunt încă mari. Dacă vor mai creşte, pe actuala legislaţie, Guvernul nu va mai putea scădea acciza mai mult.", adaugă Gabriel Biriş.

Barilul de petrol a ajuns la peste 90 de dolari. S-a scumpit cu aproape 10% în ultima lună.

Dacă se apropie de 100 de dolari, preţurile de la pompă ar putea creşte cu cel puţin 30 de bani pe litru. O cotaţie de 110 dolari înseamă carburant mai scump cu 60-70 de bani pe litru.

Şofer: Noi am încărcat în altă parte.

Reporter: Unde aţi făcut plinul?

Şofer: În Ungaria.

Reporter: Şi acolo cât este?

Şofer: Mai puţin de 2 euro.

Avem cei mai scumpi carburanţi din regiune. Depăşim Bulgaria, Ungaria sau Serbia.