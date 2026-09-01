Planul Roșu, activat la Constanța. Zeci de persoane cazate într-un hotel din Saturn acuză stări de rău

Zeci de persoane cazate într-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat, marți seară, stări de rău. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea".

30 de persoane cazate într-un hotel din Saturn acuză stări de rău

Conform sursei citate, 30 de persoane au stare de rău.

Până la această oră au fost asistate medical la faţa locului 16 persoane, printre care şapte minori, activitatea cadrelor medicale în zona de triaj fiind în derulare, a transmis ISU "Dobrogea".

Două persoane, un bărbat şi o femeie, au fost preluate de o ambulanţă şi transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

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Potrivit surselor Observator, şase persoane vor fi transportate lala Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Printre acestea se află o femeie însărcinată şi o mamă însoţită de doi minori. De asemenea, 20 de adulți și 8 minori acuză stări de rău și primesc îngrijiri medicale la fața locului.