Scumpirile scurtează vacanţele şi alungă răsfăţul din concediu. Turiştii stau mai puţin la munte, mănâncă mai rar la restaurant şi trec mai des pe la supermarket. Administratorii hotelurilor din staţiuni spun că sezonul estival a fost unul dintre cele mai slabe din ultimii ani.

Clopoțelul de la recepție a sunat mai rar şi în Bucovina. Turişti puţini, vacanțe scurte, bugete mici.

"Nu ne lungim. Ce ne permitem, nu ne putem să ne luăm aşa şi după să suferim un an de zile să poţi trăi.", spune , Emil, turist.

"Ne-am mai cumpărat noi şi am mâncat micul dejun sau cina. Nu ne pra permitem să exagerăm.", spune Ana, turistă.

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La final de vară, bilanțul de la munte nu arată deloc bine. În prima jumătate a anului, stațiunile au atras cu 4% mai puțini turiști decât în 2025, iar numărul nopţilor de cazare a scăzut cu aproape 7% față de aceeași perioadă din 2025.

"Turiştii au venit un pic mai târziu, mi s-a părut mie. Deci sezonul a fost cam scurt şi cam comprimat. Anul a început mult mai rău, mai slab, mai puţini turişti.", explică Valentina Chiruţă, proprietar pensiune.

Ajunși în concediu, turiștii au fost atenți la fiecare cheltuială. Iar masa la restaurant a fost printre primele lucruri la care au renunțat.

"Din zece turişti, opt alegeau meniul zilei. Mâncau repede, nu foarte scump şi atunci îşi controlau mai bine timpul, banii alocaţi pentru vacanţă.", adaugă Valentina Chiruţă.

"Am pus la dispoziţie grătarul, avem o bucătărie utilată unde îşi pot găti singuri.", explică Elena Odochian, proprietar pensiune.

Mai ales familiile aleg această variantă. Altfel, o masă la restaurant costă cât o noapte de cazare - 250 de lei în cazul acestei pensiuni.

Pentru un prânz copios la un restaurant, o familie - doi adulţi şi un copil - ar putea să plătească în medie 260 de lei, cu tot cu băuturile răcoritoare, însă totul ţine de apetitul fiecăruia.

Şi hotelierii de pe Valea Prahovei au pierdut turiști. Agenţiile de turism cer acum statului să mărească valoarea tichetelor de vacanţă.

"Lumea are bani din ce în ce mai puțini, iar turismul este poate prima ramură afectată, primul lucru la care putem renunța.", spune Ciprian Stanciu, manager hotel.

"Scăderea la jumătate a voucherelor de vacanţă pentru bugetari, scăderea puterii de cumpărare şi creşterea taxelor în turism au făcut ca lucrurile să fie puţin mai dificile.", spune Adrian Voican, vicepreşedintele ANAT.

"Aceste vouchere sunt o investiţie strategică în turism. Ar trebui să fie între 1600 şi 2000 de lei. Avem nevoie ca de aer de aceste vouchere de vacanţă. La fiecare 187.000 de lei plătiţi din vouchere de vacanţă se creează un loc de muncă.", spune Călin Cozma, preşedinte Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii.

Românii au cheltuit pe vacanțe în străinătate de două ori mai mult decât au plătit pentru concedii în ţară.