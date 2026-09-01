Mic dejun, prânz și cină… la pahar. Ăsta e noul trend din online. Totul a pornit de la valul high protein: iaurturi, budinci, batoane și băuturi, toate îmbogățite cu proteine. Iar acum, pentru unii, shake-ul nu mai e gustarea de după sală. Înlocuieşte complet o zi întreagă de alimente. Dar, atenţie! Proteic nu înseamnă și o masă completă.

Mihaela are 25 de ani. Și, până de curând, își înlocuia mesele principale cu băuturi făcute acasă.

Mihaela: Am lăsat-o un pic mai moale cu asta.

Reporter: Sub ce formă?

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Mihaela: Pudră cu diverse fructe, lapte, din shake-uri. Mă gândeam că e nu atât de sănătos să îmi procur proteina din pudră, ar trebui să o iau din alimentație, urmăresc destul de mult social media. Amețeală, poate și o stare constantă de frică, țineam să cad din picioare pe stradă.

Pe termen lung, o alimentație dezechilibrată aduce oboseală, moleșeală, amețeli și lipsă de energie.

Shake-ul proteic și înlocuitorul de masă nu sunt același lucru. Primul aduce, în principal, proteine și energie. Celălalt încearcă să țina locul unei mese, cu mai mulți nutrienți. Dar niciunul nu poate înlocui, pe termen lung, o alimentație variată.

"Proteină, carbohidrați, de obicei dacă e înainte sau după antrenament și grăsimi într-o limită sănătoasă. Un replacement pe zi, nu, cred că poate să facă rău nimănui.", spune un consumator.

"Un astfel de produs nu are niciodată cum să înlocuiască alimentația obișnuită. Nu poți să înlocuiești. O salată sau un fruct cu așa ceva, nici măcar o bucată de carne sau un lactan.", explică Şerban Damian, medic nutriţionist.

Economisim timp, știm exact câte calorii consumăm și avem senzația că mâncăm sănătos.

"Corpul nostru a devenit un instrument prin care noi ne luăm validarea, aprecierea și de multe ori este asociat cu succesul.", precizează Anca Boalcă, psihoterapeut.

Iar afacerea e uriașă. Piața globală a înlocuitorilor de masă e estimată la 19 miliarde de dolari în 2026 și crește cu aproape 7% pe an.