O nouă taxă pentru colete. Cât trebuie să plătească cei care comandă sub 150 de euro

Comisiei Europene i se solicită să stabilească 10 euro per colet drept următoarea taxă de manipulare, de către principalele confederaţii europene din sectorul textil. Ar intenţiona să o introducă pentru coletele mici, care provin principal din China, informează AFP, potrivit Agerpres.

Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva platformelor asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu şi AliExpress, care sunt acuzate de poluarea mediului şi concurenţă neloială. Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de trei euro per tip de produs.

O nouă taxă din noiembrie

UE intenţionează să suplimenteze această măsură în noiembrie cu o "taxă de manipulare". Suma nu a fost încă stabilită, dar ar putea ajunge la doi euro per colet.

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În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piaţa europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă şi de patru ori mai mult decât în 2022.

Scădere drastică a importului de colete

Taxa europeană de trei euro a provocat o scădere drastică, de până la 40%, a importurilor de colete pe piaţa europeană, a anunţat săptămâna trecută Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.

"Nu ne putem opri aici", a declarat marţi Mario Jorge Machado, preşedintele Euratex, principala confederaţie europeană din sectorul textilelor, vorbind în faţa reprezentanţilor industriei, reuniţi la târgul Premiere Vision de la Villepinte, lângă Paris.

Marţi, Euratex a solicitat ca aceste taxe să fie majorate la 10 euro per colet şi ca veniturile rezultate să fie alocate consolidării controalelor vamale, mai degrabă decât să fie absorbite în bugetul general al Comisiei Europene. Euratex reprezintă aproape treizeci de federaţii europene ale industriei textile, în special în Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Belgia, Croaţia, Danemarca, Elveţia şi Marea Britanie. Sectorul reprezintă 1,2 milioane de locuri de muncă în Europa, a menţionat Euratex.

Prezent târgul Premiere Vision, Pierre-Francois Le Louet, copreşedinte la confederaţia lucrătorilor din sectorul de textile din Franţa (UFIMH), a susţinut că această taxă de 10 euro nu este punitivă, ci mai degrabă reprezintă "costul real al modelului de afaceri" al platformelor, care ridică provocări semnificative pentru autorităţile vamale europene. UFIMH şi Uniunea Industriilor Textile şi-au exprimat sprijinul pentru solicitarea Euratex.

În Franţa, marţi a intrat în vigoare una dintre principalele prevederi ale legii franceze care vizează limitarea modei ultra-rapide, al cărei simbol este platforma Shein. Această prevedere impune o penalizare pentru fiecare produs Shein, putând ajunge până la 19,50 euro pentru o jachetă până în 2030.